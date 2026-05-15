A Faenza, la biodiversità si osserva sul campo

Al podere “Il Molinaccio” un incontro tra scienza e territorio sabato 16 maggio dalle 9 alle 12.30

FAENZA (RA) – Nel paesaggio che ancora porta i segni delle recenti alluvioni, la natura continua a parlare. E imparare ad ascoltarla, oggi più che mai, diventa fondamentale. È da questa prospettiva che nasce l’incontro in programma al Podere Il Molinaccio, sulle colline faentine, all’interno del calendario di BiodiversyFest, il festival diffuso dedicato alla biodiversità che per tutto il mese di maggio attraversa la Romagna.

“Sguardi sul paesaggio, tra scienza e trasformazioni recenti. Cosa ci racconta la natura dopo l’alluvione?” è un’esperienza che unisce osservazione diretta e ricerca scientifica, guidata dai ricercatori della World Biodiversity Association, con Nicola Tormen e il suo team.

Per oltre tre ore, il podere si trasformerà in un laboratorio a cielo aperto. Non una conferenza tradizionale, ma un percorso sul campo che porterà i partecipanti dentro i protocolli Biodiversity Friend®, sistemi avanzati utilizzati per monitorare la qualità ambientale in contesti agricoli, forestali e pascolivi.

Attraverso esempi concreti e attività guidate, la biodiversità smette di essere un concetto astratto e prende forma come elemento osservabile e misurabile. Segni, indici, relazioni: il paesaggio diventa una trama leggibile, capace di raccontare ciò che sta accadendo agli ecosistemi.

In un territorio come quello faentino, profondamente segnato dagli eventi estremi degli ultimi anni, questo tipo di lettura assume un significato ancora più profondo. L’incontro offre infatti strumenti per comprendere come gli ecosistemi reagiscono, quali dinamiche di resistenza e rigenerazione sono già in atto e in che modo il paesaggio agricolo possa evolvere in equilibrio con i sistemi naturali.

Il Podere Il Molinaccio diventa così un punto di osservazione privilegiato: un luogo concreto, immerso nel territorio, dove teoria e pratica si incontrano e dove la scienza si rende accessibile attraverso l’esperienza diretta.

L’iniziativa si inserisce nel programma di BiodiversyFest, che promuove in tutta la Romagna momenti di incontro tra natura, ricerca e comunità, con l’obiettivo di rendere più consapevole il rapporto tra ambiente e vita quotidiana.

Informazioni

Quando: Sabato 16 maggio dalle 9 alle 12,30

Dove: Podere Il Molinaccio – via Lavezzana 4, Faenza

Durata: 3 ore e 30 minuti

A cura di: World Biodiversity Association

Con: Nicola Tormen e team

Info e prenotazioni: Milena Poggi – 338 8708809

Programma completo: https://biodiversyfest.it/evento/ -scopriamo-la-biodiversita-con-gli-indici-e-i-monitoraggi-biodiversity-friend/

Social e WEB

Programma completo: https://www.biodiversyfest.it

Instagram: https://www.instagram.com/biodiversyfest_romagna

Facebook: https://www.facebook.com/BiodiversyFest/

Coordinamento BiodiversyFest | 1-31 Maggio | Romagna

Sabrina Ravaglia – +39 335 5898933

info@biodiversyfest.it