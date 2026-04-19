FORMARE IL MADE IN ITALY il 21 aprile all’ISIA Faenza

FAENZA (RA) – Martedì 21 aprile, dalle ore 9.30 alle 13, l’ISIA di Faenza ospita il convegno FORMARE IL MADE IN ITALY. Competenze, territori e futuro della ceramica italiana, organizzato da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica. L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi dedicati alla Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

Il convegno intende proporsi come un’occasione di incontro e confronto dedicata al tema della formazione delle professionalità nel settore ceramico in Italia, con particolare attenzione alle trasformazioni in atto nei percorsi educativi e nei processi di trasmissione dei saperi.

FORMARE IL MADE IN ITALY riunirà professionisti del settore, rappresentanti istituzionali delle 60 Città della Ceramica della rete AiCC, artigiani, docenti e studenti, con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto e costruttivo tra mondo della formazione, sistema produttivo e istituzioni.

Attraverso la presentazione di casi studio, buone pratiche ed esperienze significative, il convegno offrirà una panoramica aggiornata sullo stato della formazione ceramica in Italia. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo dell’innovazione e delle nuove tecnologie, sia nei contesti didattici sia nelle pratiche produttive.

Saranno inoltre approfonditi i temi dell’integrazione tra tradizione e sperimentazione, delle nuove competenze richieste dal settore e delle prospettive future per la formazione e la qualificazione professionale in ambito ceramico.

Iscrizione obbligatoria al QR code indicato.

PROGRAMMA

Ore 9.30 – Saluti istituzionali

Massimo Isola, Presidente Associazione Italiana Città della Ceramica

Concetta Cossa, Direttrice ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Angelo Berluti, Referente Casa del Made in Italy per Emilia-Romagna, Umbria e Marche

Ore 10.00 – Apertura dei lavori

Nadia Carboni, Direttrice Associazione Italiana Città della Ceramica

Ore 10.15 – 11.15 – Contributi nazionali

Patrizia Maggia, Esperta di mestieri d’arte e alto artigianato

Elisa Guidi, Coordinatrice Artex – Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana

Federica Cavriana, Project Manager Formazione e Orientamento, Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte

Ore 11.15 – 11.30 – Coffee break

Ore 11.30 – 12.30 – Casi studio

Viola Emaldi, Storica dell’arte e coordinatrice didattica corsi IFTS e ITS per Tecnico del Prodotto Ceramico (Faenza)

Benedetta Falteri, Direttrice Fondazione Ceramica Montelupo Onlus – Scuola di Ceramica di Montelupo Fiorentino

Gabriele Resmini, Presidente Associazione Ceramisti Albisola e Presidente Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore

Valter Luca De Bartolomeis, Dirigente Polo delle Arti Caselli Palizzi (Napoli), Museo Artistico Industriale e Real Fabbrica di Capodimonte; Direttore ITS Ma.De.; Conservatore Museo Correale di Sorrento

Ore 12.30 – 13.00

Formare il Made in Italy: mappatura esplorativa dei contesti educativi nelle Città della Ceramica AiCC

Federico Giustozzi, Dottorando ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Ore 13.00 – Conclusioni

Vincenzo Colla, Vicepresidente Regione Emilia-Romagna (Sviluppo economico, green economy, energia, formazione professionale, università e ricerca)

A seguire, aperitivo di saluto