A Cesena un seminario sulla comunicazione empatica nonviolenta, tutte le informazioni per partecipare agli otto incontri in programma

CESENA – Imparare ad ascoltare, comprendere i bisogni propri e altrui e costruire relazioni più autentiche: sono questi alcuni degli obiettivi del seminario teorico-pratico dedicato alla ‘Comunicazione empatica nonviolenta’, in programma a Cesena e proposto dall’associazione Scartiamo.

Il percorso, a cui occorre iscriversi sin d’ora, nasce per chi vuole conoscere e integrare nella vita quotidiana i fondamenti di questo particolare approccio alla comunicazione, per migliorare la qualità delle relazioni in diversi ambiti: in famiglia, sul lavoro, nelle relazioni sentimentali ed educative, ma soprattutto nel rapporto con se stessi. Il seminario prevede otto incontri, organizzati il lunedì dalle ore 20:00 alle ore 22:00. Dopo la serata di presentazione del 5 ottobre, gli appuntamenti si terranno nelle giornate del 12, 19 e 26 ottobre; 2, 9, 16, 23 e 30 novembre.

A condurre il percorso sarà Fabio Caccioppoli, trainer di Comunicazione empatica nonviolenta, che accompagnerà i partecipanti attraverso momenti teorici e attività pratiche, offrendo strumenti da sperimentare concretamente nella quotidianità. La Comunicazione empatica nonviolenta punta infatti a favorire un modo di relazionarsi basato sull’ascolto, sulla consapevolezza e sul riconoscimento dei bisogni, aiutando a trasformare conflitti e incomprensioni in occasioni di dialogo e connessione.

L’iniziativa si terrà alla Casa dell’Ecologia Integrale (via Cervese 4303, a Cesena), parte della rete ‘SpazioComune’, ed è proposta in offerta in economia del dono, secondo lo spirito dell’iniziativa. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il 353 467 4500.