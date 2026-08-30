Ambra Angiolini il 16 novembre 2026 al Teatro Regio (PR)

PARMA – AMBRA ANGIOLINI

IN

LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W

di Stefano Benni

con Ambra Angiolini

composizioni sonore DARDUST

Lunedì 16 novembre 2026

Teatro Regio di Parma – ore 21,00

Ambra Angiolini, lunedì 16 novembre, sarà al Teatro Regio di Parma con “La misteriosa scomparsa di W”.

Ambra Angiolini mette insieme il suo debutto alla regia proponendo un lavoro che definisce reale e fortemente contemporaneo per esigenze “umane”, in una forma teatrale che in questi anni l’ha nobilitata e fatta maturare nella qualità delle sue scelte artistiche.

Un “soliloquio di gruppo”, lo definisce la Angiolini, tragicomico, buffo e amaro, luminoso e cupo, nel gigantesco ossimoro che è la vita di tutti. Ambra scannerizza con il virtuosismo letterario di Benni, anche i resti del suo passato da ricomporre, per ritrovare quel che le manca, per riconquistare il suo pezzo V di W.

“W” tornerà ad essere una donna nuovamente intera, meravigliosamente non conforme, solida nelle crepe di fragilità, che avrà ricostruito davanti a tutti il suo corpo e la sua umanità, in un mondo apparentemente troppo cinico e senza più umane ambizioni.

W una mattina si sveglia e non è più “a posto”, molte cose non tornano nel suo sentire. Tutte le promesse che le erano state fatte da piccola non sono state mantenute e i rapporti, per lo più disumani, hanno rotto tutto quello che era intero. Ai suoi piedi, in una piscina di macerie, pezzi di plastica, gli scarti di materiale velenoso di cui il mondo ormai si nutre. W apre gli occhi e si guarda intorno. Esce dal suo coniglio che ora è tanto grande da contenerla tutta, imprigionata più che protetta da un bisogno di infanzia perenne, per sentire meno il male che fa lo stare al mondo come ci stanno tutti gli altri.

Il corpo di W è postbellico fuori dal suo “coniglio”, esploso in mille pezzi: W li cercherà uno ad uno. Scoprirà che nessuno dei suoi pezzi ha la forma o la grandezza di prima e che quindi lo sforzo non sarà solo quello di cercarli, ma capire come rimetterli comunque e nonostante tutto al loro posto: “Sono solo una povera donna con tutti i suoi pezzi… tutti i suoi pezzi… a posto! Bastardi…”.

W incarna tutte quelle persone che non vogliono morire ma non sanno come si fa a vivere in questa vita.

Uno spettacolo esperienziale: nessuno verrà soltanto per sedersi e guardare. Gli spettatori porteranno quel che provano, sentono, e Ambra-W cercherà, nella sua espressione artistica più anticonformista, di far vivere tutta questa umanità che fuori dal circuito teatrale non è facilmente applicabile alla vita.

Per chi accetterà l’invito sarà, per un’ora e quindici, autorizzato a essere ancora l’invenzione migliore sul pianeta. Una serata biologica, dove l’artificiale non esiste, dove tornare ad essere “noi” è l’unico artificio.

E ancora… che suono ha un corpo quando viene “rotto”? E quando si “ricompone”?

Da questa domanda è partita Ambra Angiolini alla ricerca di Dardust come compagno di suoni emotivi potentissimi e spesso non conformi.

Dardust è il visionario che fonde la profondità della musica classica con la forza pulsante dell’elettronica contemporanea. Pianista, compositore e produttore tra i più innovativi della scena europea, ha ridefinito il concetto di musica strumentale portandola fuori dai confini tradizionali. Dietro il suo alias si cela Dario Faini, autore affermato per artisti del calibro di Mahmood, Elisa e Blanco, ma è con il progetto Dardust che la sua anima artistica esplode in tutta la sua originalità.

L’evento fa parte della dodicesima edizione della rassegna “Tutti a Teatro” realizzata come sempre da Caos Organizzazione Spettacoli con il contributo organizzativo di Arci Parma.

I biglietti sono in vendita tramite il circuito www.ticketone.it e presso Arci Parma (Via Testi, 4 – PR).

Per informazioni:

CAOS Organizzazione Spettacoli – Arci Parma tel. 0521 706214 – spettacoli@arciparma.it