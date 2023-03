A Cesena Fiera la seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’

CESENA – Cesena Fiera per un giorno capitale del vino di quattro territori: Romagna, Emilia, Marche e Umbria. L’appuntamento è per sabato 25 marzo con la seconda edizione di ‘Esperienze di Vitae’ evento dedicato ai vini top della guida nazionale Vitae realizzata dall’Associazione nazionale sommelier (Ais). Complessivamente sono 116 i vini che hanno ottenuto le ‘Quattro Viti’ (punteggio massimo) nei quattro territori regionali al centro dell’evento, suddivisi in questo modo: 33 in Romagna, 31 in Emilia, 30 nelle Marche e 22 in Umbria. Tutti i vini saranno in degustazione a Cesena per pubblico e addetti ai lavori per un excursus a 360 gradi sull’enologia del Centro Italia.

La giornata di Cesena sabato vivrà due momenti. La mattina dalle 10.30 è riservata alle 116 cantine eccellenti dei quattro territori che saranno premiate dai rispettivi presidenti Ais. Nel pomeriggio, dalle 14.00 (fino alle 19.30), spazio al pubblico di appassionati, winelovers soci Ais e professionisti del settore, con l’apertura dei banchi di assaggio dei vini premiati, serviti e raccontati dai sommelier Ais. All’interno della sala si potranno degustare i vini suddivisi per tipologia e territorio, presentati da sommelier del gruppo di servizio della regione di appartenenza. Le cantine presenteranno solo i vini premiati o, in alternativa se il vino non è più disponibile, lo stesso vino ma di un’altra annata. Per gli abbinamenti cibo vino saranno presenti all’esterno alcuni food truck a tema con i territori dei vini rappresentati: fra le proposte in degustazione i Passatelli romagnoli, le tigelle modenesi e le Olive ascolane.

Info Esperienze di Vitae

Padiglione Eventi Cesena Fiera, via Dismano 3848

Apertura al pubblico: ore 14.00-19.30

Costo: € 25 (soci Ais € 15).

Parcheggio Gratuito.