La fisarmonica verde di Andrea Satta il 30 gennaio alle ore 21 a Castel Maggiore (BO)

CASTEL MAGGIORE (BO) – Agorà 10 – DECIMA EDIZIONE

stagione teatrale 2025/26

Venerdì 30 gennaio ore 21.00

Teatro Biagi D’Antona

via Giorgio La Pira 54, Castel Maggiore (BO)

La fisarmonica verde

Andrea Satta

In occasione del Giorno della Memoria

INGRESSO GRATUITO

con prenotazione

di e con Andrea Satta

Angelo Pelini al pianoforte

regia di Ulderico Pesce

Un cappotto russo, una fisarmonica verde, un documento ritrovato. La fisarmonica verde di Andrea Satta – in scena venerdì 30 gennaio alle ore 21 al Teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore (BO) per la Stagione Agorà, in occasione del Giorno della Memoria (ingresso gratuito, prenotazione consigliata) – è un viaggio che parte da una storia privata per arrivare a una ferita collettiva. D’altronde Satta – cantante dei Têtes de Bois, narratore e pediatra nella periferia romana – è uno di quegli artisti che portano la vita quotidiana sul palco per trasformarla in un’esperienza condivisa.

In scena, accompagnato da Angelo Pelini al pianoforte, Satta intraprende un viaggio verso il padre, Gavino “Esse”, uomo arcaico e grande narratore di silenzi, internato nel campo di Lengenfeld. Dal ritrovamento di una denuncia firmata da internati che ricostruisce una strage compiuta il 14 aprile 1945, nasce la necessità di ricostruire una storia familiare che è insieme personale e collettiva.

Lo spettacolo, tratto dall’omonimo libro per ragazzi scritto da Andrea Satta e pubblicato da Mondadori, attraversa la vicenda degli Internati Militari Italiani (IMI) – circa 650.000 uomini che, non essendosi riconosciuti come soldati di uno stato nemico, subirono condizioni peggiori di quelle dei prigionieri di guerra – e la vita di un uomo “normale” che ha dovuto trasformare la propria esperienza di violenza in resistenza morale. La fisarmonica verde mette al centro il rapporto padre–figlio, l’importanza dell’ascolto intergenerazionale e il valore concreto della memoria.

BIO

Andrea Satta è il cantante dei Têtes de Bois e, ogni giorno, fa il pediatra nella periferia romana. Questo mondo di cose concrete, bellissime e a volte difficili, gli ha consentito di mantenere un rapporto con la vita reale che ne caratterizza l’opera e la fantasia. Da trent’anni voce della sua band, ha da poco pubblicato il suo primo album solista “Niente nuovo tranne te” (Santeria / Audioglobe). Laureato in Medicina e Chirurgia con 110 e lode presso l’Università degli Studi di Roma e specializzato in Pediatria, con il progetto “Mamme Narranti” ha trasformato il suo ambulatorio in un luogo di incontro, in una comunità. Un ambulatorio frequentato da molte famiglie non italiane che contrasta il disagio sociale, l’emarginazione, la discriminazione. Da questa esperienza sono nati tre libri, due festival e un film-documentario.

Nasce in una famiglia numerosa, soprattutto di sorelle. La casa della sua infanzia affaccia sul deposito dei tram. La mamma gli legge come favola della buonanotte “I promessi sposi”. Il padre, sardo e scampato al campo di concentramento nazista, è professore di francese. A 8 anni viene selezionato per lo Zecchino d’Oro, ma la sobrietà familiare fa naufragare il progetto. Ripiega sul ciclismo e la geografia. Nel frattempo matura una grande passione per i poeti e gli chansonnier francesi, in particolare per Leo Ferré, studia canto, si iscrive a Medicina e nel 1992 fonda i Têtes de Bois.

A partire dalla sua passione per la bicicletta, ha messo a punto il primo eco spettacolo al mondo sulle due ruote alimentato a pedali, il “Palco a Pedali”. Per la prima volta in assoluto l’energia elettrica che illumina il palco e lo fa suonare è generata da 128 spettatori volontari, che con le loro biciclette agganciate a uno speciale cavalletto collegato a una dinamo, pedalano per tutta la durata dello spettacolo.

Agorà è la stagione teatrale itinerante negli otto comuni dell’Unione Reno Galliera, area metropolitana di Bologna: Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale. È promossa da Unione Reno Galliera, con il contributo della Regione Emilia Romagna e il patrocinio della Città Metropolitana di Bologna. Direzione artistica e produzione Associazione Liberty. Main sponsor: Hera. Sponsor: Coop Reno, Gruppo Camst, Società Dolce, Emil Banca, Energy Group. Media partner: EmiliaRomagnaCultura. Con la partecipazione di Ater Fondazione, E Bal e con la collaborazione di Biblioteche Associate, ANPI, Premio Giuseppe Alberghini, Piccolo Festival della Divulgazione, Antonio Mastrorocco, Altre Velocità, Le Scuole Biblioteca Pinacoteca di Pieve di Cento, Uscire dal guscio, Music Station (Trebbo di Reno).

