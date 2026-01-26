In Biblioteca l’incontro su memoria, antisemitismo, genocidio. “Ridare significato e storia alle parole”

PIACENZA – Il salone monumentale della Biblioteca Passerini Landi ospiterà domani, martedì 27 gennaio alle 17.30, nella ricorrenza del Giorno della Memoria, la conversazione con la semiologa Valentina Pisanty, docente presso l’Università di Bergamo e autrice di saggi incentrati anche sul discorso politico, sulla retorica del razzismo e sulla memoria, lo storico Marcello Flores – docente e direttore del Master europeo in “Human Rights and Genocide Studies” dell’Università degli Studi di Siena, specializzato nello studio dei genocidi – e Pier Luigi Bersani, presidente dell’Istituto di storia contemporanea di Piacenza che promuove l’incontro, introdotto dalla direttrice Carla Antonini.

“Memoria, antisemitismo, genocidio: ridare significato e storia alle parole” è il filo conduttore del dibattito che, spiegano gli organizzatori “si misurerà con alcuni temi cruciali della guerra scatenata da Israele contro il popolo palestinese e l’utilizzo strumentale di termini densi di significato e di capacità di mobilitazione politica, al fine di ridare consistenza storica e risonanza etica alla Shoah e alle deportazioni durante la Seconda guerra mondiale”.