38.930 mozziconi di sigaretta trasformati in risorsa: un esempio di economia circolare a Rimini

RIMINI – 38.930 mozziconi di sigaretta raccolti in quattro mesi dal giovane Daniele Benzi sono stati consegnati questa mattina al Gruppo Hera per essere riciclati e trasformati in risorsa.

La consegna si è tenuta nella sala della giunta della residenza municipale alla presenza del Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, dell’Assessora alla Transizione Ecologica Anna Montini, del Responsabile dei Servizi Ambientali Rimini del Gruppo Hera, Guido Puccinotti, di Ali Benkouhail, amministratore delegato Human Maple e di Elia Ricciotti, fondatore di Rimini Smoke box.

Invece di disperdersi nell’ambiente, questi mozziconi avranno una nuova vita grazie al Gruppo Hera, che li destinerà a Human Maple. Questa startup innovativa di Castelfranco Emilia, con un impianto pilota a Modena, è specializzata nel riciclo delle cicche di sigaretta per produrre imbottiture destinate alla moda sostenibile.

Al centro di questa trasformazione c’è l’acetato di cellulosa, il materiale termoisolante dei filtri. Human Maple lo riutilizza per creare portachiavi e cuscini da seduta, collaborando con cooperative sociali. L’azienda sta anche esplorando l’uso di questo materiale riciclato per l’imbottitura di giacche, puntando a un impatto ancora maggiore nel settore della moda ecocompatibile.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza della collaborazione tra cittadini, istituzioni locali e imprese all’avanguardia, dimostrando come un impegno congiunto possa aprire nuove prospettive per un futuro più sostenibile e consapevole.

«Questo progetto è un esempio concreto di economia circolare e cittadinanza attiva -commenta l’amministrazione comunale. Trasformare 40mila mozziconi in oggetti utili significa sottrarre all’ambiente un rifiuto altamente inquinante. Basti pensare che un singolo mozzicone impiega almeno dieci anni per decomporsi rilasciando sostanze tossiche che possono contaminare fino a mille litri d’acqua. L’iniziativa di Daniele rappresenta un esempio virtuoso di come ogni cittadino possa contribuire concretamente alla tutela dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con Gruppo Hera e Human Maple, questi mozziconi non inquineranno il nostro territorio ma diventeranno anzi una risorsa, trasformandosi in prodotti riciclati. Come Comune crediamo fortemente in percorsi innovativi come questo, che uniscono sostenibilità, inclusione sociale e creatività. Ringraziamo Daniele Benzi per il suo straordinario impegno e tutte le realtà coinvolte per aver dimostrato che un futuro più pulito è possibile, partendo da piccoli gesti quotidiani».