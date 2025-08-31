25°ERF: concerto di Richard Galliano il 1° settembre al Chiostro di San Francesco di Cesena

CESENA – “Passion Galliano: Around Gershwin”. Ruota intorno a George Gershwin, ma non solo, il programma del concerto di Richard Galliano, fisarmonicista, bandoneonista, compositore, musicista poliedrico e instancabile ricercatore di nuove ispirazioni, in programma lunedì 1° settembre (ore 21.00), al Chiostro di San Francesco di Cesena, nell’ambito del cartellone del 25°Emilia Romagna Festival.

Un recital in cui il leggendario fisarmonicista francese ripercorre le varie influenze musicali che hanno segnato il suo percorso artistico, spaziando dalla musica classica al jazz, al tango di Piazzolla, fino alle sue composizioni e al genere “New Musette” da lui stesso creato.

Virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, Richard Galliano ha saputo reinventare lo strumento portandolo dalle piazze della tradizione francese alle più prestigiose sale da concerto del mondo. Allievo spirituale di Astor Piazzolla e instancabile innovatore, ha intrecciato il linguaggio del jazz con il fascino francese della “musette” e della “chanson”, dando vita al celebre “New Musette”. Con il progetto “Passion Galliano – Around Gershwin”, l’artista propone un viaggio sonoro che spazia dalla celebre Rhapsody in Blue – di cui l’anno passato si sono festeggiati i 100 anni dal suo debutto – a improvvisazioni ispirate a Gershwin, Debussy, Satie, Ravel, Piazzolla e allo stesso Galliano: un percorso in cui repertorio classico, jazz e musica popolare si fondono in una trama vibrante e senza confini, testimonianza di una carriera che da decenni entusiasma il pubblico internazionale con la sua inesauribile creatività.

Figlio d’arte e avviato alla fisarmonica dal padre Lucien, Richard Galliano ha iniziato a quattro anni un percorso che lo avrebbe portato dai banchi del Conservatorio di Nizza alle grandi scene internazionali. Trasferitosi a Parigi nel 1975, ha legato il suo nome a Claude Nougaro, diventandone amico, direttore musicale e fisarmonicista fino al 1983, mentre l’incontro con Astor Piazzolla lo spinse a fondare la “New Musette”, rivoluzionando il destino del suo strumento. Nel corso di una carriera straordinaria ha collaborato con giganti del jazz come Chet Baker, Ron Carter, Wynton Marsalis e Charlie Haden, e con icone della chanson francese quali Aznavour, Greco e Gainsbourg. Dal 2010 al 2016 ha inciso per Deutsche Grammophon quattro album dedicati a Bach, Vivaldi, Nino Rota e Mozart, coronando così la sua missione: “dare un giusto spazio a questo strumento, ingiustamente qualificato come il ‘pianoforte dei poveri’, mentre la mia fisarmonica è sempre stata uno ‘Steinway con le cinghie’”.

Prima del concerto, alle ore 18, si svolgerà una visita guidata alla Rocca Malatestiana, con una passeggiata nel centro storico della città e nel verde. Per chi volesse partecipare, occorre prenotare chiamando il 366 8274626 oppure scrivendo a info@roccacesena.it. Il costo della visita guidata è di € 5.

IN CASO DI MALTEMPO

Sala Sozzi – Palazzo del Ridotto, Piazza Almerici 12.

INGRESSO

Biglietti € 10 – Ridotto under 25 e over 65 € 8 – Fino a 10 anni € 1.

Biglietti disponibili su Vivaticket.

INCANTO DEI LUOGHI

Ore 18 visita guidata alla Rocca Malatestiana, con una passeggiata nel centro storico della città e nel verde (prenotazione a 366 8274626, info@roccacesena.it).

Visita guidata € 5.

BIOGRAFIA ARTISTA

Richard Galliano Figlio di Lucien Galliano, professore di fisarmonica di origine italiana, Richard ha cominciato a suonare la fisarmonica a quattro anni. Frequenta il Conservatorio di Nizza dove studia l’armonia, il contrappunto e il trombone. Arrivato a Parigi nel 1975, Richard Galliano ha fatto subito la conoscenza di Claude Nougaro, con il quale sarà amico, fisarmonicista ma anche suo direttore d’orchestra, fino al 1983.

Il secondo incontro decisivo avrà luogo nel 1980, con Astor Piazzolla: il geniale compositore e bandoneonista argentino lo incoraggerà fortemente a creare la “nuova musette” francese, come lui stesso in precedenza aveva inventato il “nuovo tango” argentino.

Nell’arco della sua carriera Richard Galliano ha collaborato con un numero impressionante di artisti e musicisti di elevato profilo: in ambito jazz, Chet Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton, Michel Portal, Toots Thielemans, Kurt Elling, Enrico Rava e molti altri ancora; Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco, Dick Annegarn, Georges Moustaki, Allain Leprest, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, per la canzone francese.

Gli anni dal 2010 al 2016 sono stati dedicati alla produzione di quattro album (Bach, Vivaldi, Nino Rota, Mozart), iniziativa della prestigiosa etichetta Deutsche Grammophon. “Era il mio desiderio più caro” dichiara Galliano “dare un giusto spazio a questo strumento, ingiustamente qualificato come il ‘pianoforte dei poveri’, mentre la mia fisarmonica è sempre stata uno ‘Steinway con le cinghie’”.

Emilia Romagna Festival è realizzato grazie al contributo e sostegno di:

Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna

e di un’importante rete di Comuni:

Forlì, Imola, Cesena, Codigoro, Comacchio, Castel San Pietro Terme, Alfonsine, Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, Budrio, Castel Bolognese, Castel Guelfo di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Faenza, Fontanelice, Lugo, Mordano, Riolo Terme, Russi, Tredozio.

Anche per il 2025 Emilia Romagna Festival potrà contare sul supporto di numerosi enti e privati:

Turkish Airlines

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Con.Ami – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale

Gruppo Hera

Banca di Imola

Andalò Gianni S.r.l.

Confindustria Emilia Area Centro – Delegazione imolese

Terme di Castel San Pietro Terme

Terme di Cervia

Clai

Sfera S.r.l.

Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Fondazione Dozza Città d’Arte

Bologna Estate – Città metropolitana di Bologna

Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.

Curti – Costruzioni Meccaniche S.p.A.

Sacmi S.c.

Eurovo S.r.l.

Cooperativa Ceramica d’Imola S.c.

Bcc Ravennate Forlivese e Imolese

Auto Sica

Scardovi & Giordani

XXV EMILIA ROMAGNA FESTIVAL – ERF

3 luglio – 11 settembre 2025

Classico è contemporaneo

Passion Galliano: Around Gershwin

RICHARD GALLIANO fisarmonica

Improvvisazioni attorno a Gershwin, Debussy,

Satie, Ravel, Piazzolla, Galliano

Lunedì 1° settembre, ore 21:00

CESENA – Chiostro di San Francesco