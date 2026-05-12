13 maggio: agli Aperitivi della conoscenza “Dal computer alla cellula (e ritorno): un ponte tra intelligenza artificiale e biologia”

Alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point con Vincenzo Bonnici

PARMA – Dal computer alla cellula (e ritorno): un ponte tra intelligenza artificiale e biologia è il tema scelto per il prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma patrocinati dal Comune.

Ne parlerà Vincenzo Bonnici del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche dell’Università di Parma, mercoledì 13 maggio alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte Romano.

Abstract dell’incontro: “Cosa hanno in comune un algoritmo e il nostro DNA? Molto più di quanto immaginiamo. Spesso pensiamo all’Intelligenza Artificiale come a una tecnologia futuristica, ma il suo legame con la vita è profondo e antico. La Bioinformatica è la chiave di lettura di questo dialogo a due voci. In questo incontro esploreremo come le tecniche computazionali, dagli strumenti classici (in tempi non sospetti) fino alle moderne AI generative, abbiano rivoluzionato la scienza. Vedremo come oggi sia possibile non solo ottenere diagnosi rapide, ma persino ingegnerizzare e selezionare batteri e virus per applicazioni che spaziano dalle terapie mediche avanzate ai processi industriali. Ma il viaggio è a doppio senso: scopriremo come la biologia abbia insegnato all’informatica come “pensare”. Dalle reti neurali che imitano il cervello agli algoritmi che replicano l’evoluzione, vedremo come la natura sia stata la prima ispiratrice della tecnologia. Un viaggio affascinante tra bit e cellule, per comprendere come l’alleanza tra vivente e artificiale stia disegnando il nostro futuro”.

I seminari in programma, 26 appuntamenti in tutto suddivisi in due tranches (una primaverile e una autunnale), saranno registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata. Gli incontri sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

e-mail uopublicengagement@unipr.it

Gli “Aperitivi” sono presenti anche sui canali social Facebook, Instagram e YouTube “facciamoconoscenza”.