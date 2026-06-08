10 giugno: agli Aperitivi della conoscenza “Oltre il camice: la salute globale tra scienza, cura e vita quotidiana”

Alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point con Clelia D’Apice

PARMA – Oltre il camice: la salute globale tra scienza, cura e vita quotidiana è il tema del prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma patrocinati dal Comune.

Ne parlerà, durante l’ultimo incontro prima della pausa estiva della rassegna, Clelia D’Apice del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali dell’Università di Parma mercoledì 10 giugno alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Ateneo nel sottopasso del Ponte Romano.

Abstract dell’incontro: “Che cosa significa davvero “salute” oggi? È solo una questione di cure mediche o riguarda anche relazioni, disuguaglianze, scelte politiche e quotidiane? Prendendo spunto dal libro Oltre il camice di Leopoldo Sarli – medico chirurgo e docente dell’Università di Parma – l’incontro propone una riflessione divulgativa sulla salute globale, intesa come bene collettivo che va oltre l’ospedale e il sapere tecnico. Attraverso storie, esperienze di medicina in contesti diversi del mondo e il dialogo tra pratica clinica e ricerca, l’aperitivo diventa un’occasione per offrire chiavi di lettura scientifiche e critiche su temi che toccano tutti: accesso alle cure, prevenzione, disuguaglianze sanitarie e benessere nelle comunità. L’autore sarà presente all’incontro in dialogo con una ricercatrice in salute globale, per accompagnare il pubblico in un percorso accessibile e coinvolgente che invita a ripensare la salute come responsabilità condivisa e come elemento centrale per costruire società più giuste e sostenibili, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030″.

I seminari in programma, 26 appuntamenti in tutto suddivisi in due tranches (una primaverile e una autunnale), saranno registrati e poi pubblicati sul canale YouTube dell’Università di Parma, in una playlist dedicata. Gli incontri sono aperti a tutte le persone interessate e sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info:

web https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

e-mail uopublicengagement@unipr.it

Gli “Aperitivi” sono presenti anche sui canali social Facebook, Instagram e YouTube “facciamoconoscenza”.