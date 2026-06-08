Biografilm: il programma dell’8 giugno

Al via il Bio to B (8-10.06) e la premiazione del Biografilm Podcast Award

BOLOGNA – A Biografilm lunedì 8 giugno tra i film in programma

Riusciranno i nostri eroi – Il cinema di Age & Scarpelli di Marco Spagnoli

Dentro di Elsa Amiel

alla presenza di Armando Punzo e il sul lavoro teatrale nel carcere di Volterra Il labirinto di Alberto Gemmi sul cimitero della Futa

Bonnie (Bonnie: storia della madrina di Hollywood) di Simon Wallon Sull’iconica casting director Bonnie Timmermann

Il primo lunedì di Festival comincia con la presentazione di Riusciranno i nostri eroi – Il cinema di Age & Scarpelli (93’, 2026), diretto da Marco Spagnoli. Age e Scarpelli (pseudonimo e più probabilmente ‘marchio di fabbrica’ di Agenore Incrocci e Furio Scarpelli) sono stati due tra i più grandi sceneggiatori italiani di sempre: i film, le storie e i personaggi da loro creati hanno influenzato l’immaginario collettivo e mezzo secolo di Storia della società italiana. Realizzare un film sulla coppia rappresenta un tributo necessario e un’opportunità. Con oltre 120 sceneggiature, hanno lavorato con alcuni dei più grandi registi italiani, tra cui Monicelli, Dino Risi, Comencini, Germi, Sergio Leone, Scola, Lizzani, Montaldo, Virzì, d’Alò, Archibugi, Troisi e prima ancora con Blasetti, Gallone e Mastrocinque. Successivamente, Age e Scarpelli hanno collezionato in due ben cinque Nomination all’Oscar, diventando tra gli scrittori italiani più apprezzati anche all’estero. I loro film hanno spesso esplorato temi sociali e politici, offrendo ritratti acuti e ironici della nostra società dal dopoguerra in poi.

La proiezione lunedì 8 giugno al Modernissimo alle 18:00. Saranno presenti l’autore e regista, i co-autori Chiara Menichetti, Giacomo e Michele Scarpelli, Fabio Mancini di Rai Documentari e il fumettista Massimo Bonfatti. Evento Finale di Biografilm Generazioni Digitali, la proiezione sarà preceduta da un video-racconto del progetto: Biografilm Generazioni Digitali è un percorso didattico-laboratoriale per le scuole che usa il cinema per stimolare la riflessione sull’inclusione e sul contrasto ai fenomeni discriminatori. La formazione è incentrata sull’educazione al linguaggio cinematografico e audiovisivo, e si affianca a percorsi orientativi ed educativi radicati sul territorio, volti ad ampliare l’immaginario giovanile.

Generazioni Digitali è solo uno dei vari percorsi dedicati alla formazione, raggruppati sotto il nome di Biografilm Campus, dipartimento educativo al suo quinto anno di attività il cui obiettivo è

la diffusione della cultura cinematografica come strumento di educazione alle diversità e alla cittadinanza globale. Numerosi i progetti realizzati e in sviluppo in collaborazione con istituzioni nazionali, realtà regionali e locali tra cui scuole, università e associazioni.

Il secondo film della giornata, Magilligan (74’, 2026) di Ross McClean, è la storia di Ryan che ha ereditato il fardello di una storia familiare segnata dal carcere e dai disordini, da cui deve ora affrancarsi. Il ritratto toccante e garbato di un uomo diviso tra due mondi e in gioco la sua libertà e molto oltre. In collaborazione con Associazione Antigone, verrà proiettato alle 18:45 al Cinema

Lumière in Sala Scorsese.

Alle 21:00 presso il Biografilm Hera Theatre | PopUp Cinema Arlecchino si terrà inoltre la cerimonia di premiazione del nuovissimo Biografilm Podcast Award, progetto con cui

Biografilm esplora la contaminazione di linguaggi. In questa occasione, Biografilm si trasformerà in un palcoscenico vibrante dedicato al podcasting: una serata evento che mescola ascolti dal vivo, incontri, ospiti speciali e performance, fino alla premiazione finale assegnata da una giuria di esperte ed esperti del settore. L’evento conclude la prima giornata di mercato di Bio to B | Drama.

La giornata di proiezioni prosegue parallelamente. Alle 21:15 nella Sala Scorsese del Cinema Lumière verrà proiettato Something Familiar (89’, 2026) di Rachel Taparjan, presente alla proiezione. Mihaela e la regista Rachel Taparjan partono per la Romania, dirette all’orfanotrofio dove entrambe furono adottate. Mihaela mette in discussione la sua identità. Rachel ripercorre il suo doloroso passato fino a un incontro ben diverso da come l’aveva immaginato. Partendo dalla ricerca della madre la regista si auto-racconta, operando una riscrittura delle narrazioni familiari.

Alle 21:30 sono previste tre proiezioni diverse in tre sale. La sala Mastroianni del Cinema Lumière ospiterà Il Labirinto (80’, 2026) di Alberto Gemmi con il regista stesso, il produttore Gianluca De Angelis, i membri della compagnia teatrale archiviozeta Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti, e la ricercatrice indipendente Elena Pirazzoli presenti in sala. Girato nel Cimitero militare tedesco della Futa, un sacrario situato sull’Appennino tosco-emiliano nel comune di Firenzuola (FI) che ospita le spoglie di oltre 30.000 soldati tedeschi caduti in Italia durante la Seconda guerra mondiale, il film è un’indagine poetica sul tempo e sulla morte.

Sempre alle 21:30 al Chiostro del Complesso di Santa Cristina “della Fondazza” verrà proiettato Dentro (95’, 2026) di Elsa Amiel, che sarà presente alla proiezione con il regista teatrale Armando Punzo. Nel carcere di Volterra in Toscana, 37 anni fa il regista teatrale Armando Punzo ha deciso di trasformare la vita dei detenuti. Grazie alla sua passione, i detenuti affrontano la condizione carceraria lavorando alla preparazione di uno spettacolo teatrale. Con creatività e immaginazione. Il carcere si trasforma in un luogo ideale di creazione per trascendere la realtà, attraversando i mille mondi delle scenografie e darsi nuove identità coi personaggi da interpretare. La prigione, grazie alla determinazione di Punzo, diventa spazio per delle azioni più grandi in cui poter sperimentare nuove vite.

Al Cinema Modernissimo l’ultima proiezione delle 21:30 e l’ultima della giornata sarà Bonnie (Bonnie: storia della madrina di Hollywood) (83’, 2022) di Simon Wallon. Il film è dedicato a Bonnie Timmermann, la donna che ha cambiato la storia della casting direction portando a Hollywood per la prima volta grandi nomi come Natalie Portman, Mark Ruffalo, Kate Winslet, Steve Buscemi e Benicio del Toro. A Bonnie Timmermann, andrà l’International Celebration of Lives Award del festival.

Lunedì 8 giugno parte inoltre Bio to B – Industry Days con la 13° edizione di Bio to B Doc (8, 9 e 10 giugno) e Bio to B Drama (8 e 9 giugno). La sezione Doc prevede appuntamenti formativi, incontri internazionali e nuove prospettive creative per tre giornate dedicate alla produzione e alla cultura del documentario europeo. Alle 15:45 si comincia nella Sala della Musica della Biblioteca Salaborsa con Docs4Real – Nuovi sguardi sul territorio, presentazione di 4 progetti selezionati di autori e autrici under35 dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Bellaria Film Festival. Alle 17:00 la stessa location ospita il Co-Production Corner, speed meetings riservati ai produttori europei ed italiani selezionati. Due giornate per la sezione Drama che riuniscono autori, case di produzione, editori e agenzie letterarie alla ricerca di nuove storie per cinema e serie. Location

protagonista della prima giornata è l’Auditorium Enzo Biagi, Salaborsa. Già alle 10:00 vi si terrà l’Adaptation Market, attività di speed dating riservato a player editoriali e audiovisivi selezionati, che riprende alle 14:30. Alle 13:00 The Walrus si presenta, breve speech di presentazione della nuova piattaforma. Alle 16:00 il workshop Chi sviluppa la storia? Story editor, creative producer e il nuovo ecosistema dello sviluppo e, alle 17:00, Fiction Factory Showcase, presentazione di 9 soggetti di fiction adatti a produzione in ambito sia audiovisivo che editoriale. Alle 18:45 la Fiction Factory Award Ceremony, premiazione con la menzione @Rising Talents Special Mention e la consegna del @Premio Bassani, un riconoscimento economico a sostegno dello sviluppo della storia vincitrice. Sempre in Salaborsa, nella Sala della Musica alle 11:00 si

svolgerà FESTIVAL GREEN in Emilia-Romagna: linee guida, risultati, prospettive – intervengono, tra gli altri, Fabio Abagnato (Responsabile Emilia-Romagna Film Commission e Vicepresidente Italian Film Commission) e Laura Zumiani (AFIC Associazione Festival Italiani Cinema). Alle 14:30 il workshop Dall’idea all’Industry: Costruire un Pitch che parli al mercato.

I PARTNER DI BIOGRAFILM

Biografilm si svolge con il contributo dell’Assessorato alla Cultura, Parchi e Forestazione, Tutela e valorizzazione della biodiversità, Pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, dell’Emilia-Romagna Film Commission, del Ministero Italiano della Cultura, del Comune di Bologna, con il supporto dell’Ambasciata del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi in Italia, con la collaborazione della Cineteca di Bologna e di Bologna Musei e gode del patrocinio della Città Metropolitana di Bologna, della Camera di Commercio – Industria Artigianato e Architettura di Bologna, dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e dell’alto patrocinio della Commissione Europea e del Parlamento Europeo.

Con la Premium Partnership di BPER e del Gruppo Hera.

Con la Main Media Partnership di IWONDERFULL, Sky Cinema, Sky Arte, Sky Documentaries e MYmovies.it.

Con la Media Partnership di Best Movie, Best Streaming, Box Office, Longtake, CIAK, Bologna Today,

Rivista del Cinematografo, Internazionale, Cineforum, TOPDOC, Modern Times Review, Edizioni Zero, Birdmen Magazine, NEU Radio, Radio Città Fujiko, La Merenda Podcast.

Con la Partnership di I Wonder Pictures, The Culture Business, Echo Group, Pop Up Cinema Bologna, Fiadda Emilia-Romagna, CO.TA.BO, Tper, ADCOM, Korelab, Sudtitles, Digital Paths, Atyd, Tipografia Masi, Librerie coop, Petroniana Viaggi e Turismo, ResArt Bologna, Grand Hotel Majestic già Baglioni, Hotel Palace Bologna, UNA Hotels Bologna Centro, Smy Hotels, L’Albero del Caffè, FIVI – Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, La Galvanina, Bibanesi, Makadamia, Cantine Pellegrino, Franco Rossi Catering, Acqua Pura Bologna, Centro Sociale 2 Agosto 1980, Biblioteca Leila, Re-Cig, Centro Commerciale Le Piazze, Cinema Italia, Arena Italia.

Con la collaborazione di Documentary Association of Europe, UCCA- Unione Cricoli Cinematografici Arci, Danish Film Institute, SeeNL, Alliance Française Bologna, Goethe Zentrum, Arci, ERT – Emilia Romagna Teatro Fondazione, AICS, Card Cultura, Biblioteche Bologna, Corso di Alta Formazione in Sessuologia Clinica della IUSVE: Istituto Universitario Salesiano Venezia, Accademia di Belle Arti di Bologna, Animaphix, Caracò, Associazione Culturale Allelammie, Centro Studi Interuniversitario di Diritto ed Economia di Pavia, Fondazione CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia,

Università di Padova, Archilabò, Click F1, Kopa, Black Mamba s.r.l., Next Generation Italy, Montegrappa Cinema s.r.l., ForModena, Performing Arts Fund NL, ZaLab, Progetto Mondo, Biblioteca Italiana delle donne – Associazione Orlando, Biblioteca Amilcar Cabral, Some Prefer Cake | Bologna Lesbian Film Festival, Centro Zangheri, Fondazione Duemila, Assopace Palestina, Cantieri Meticci, Cooperativa CEIS, Fondazione Gualandi, Goethe Institut, Bottega Finzioni, Hispania Ascociación Cultural, Refugees Welcome Italia ETS, WeWorld, IT.A.CÀ Festival del Turismo Responsabile, YODA, Micce, Equaly, Casa delle donne per non subire violenza, Arca di Noè, Period Think Tank, Associazione Oltre, Gruppo Trans, Resistenze in Cirenaica, Plat, Antigone, La Casa del Mondo Adjebadia, CSI – Centro di salute internazionale e interculturale, Donne in Strada APS, Extintion Rebellion, Piazza Grande, Ostello Bello, The Social Hub, Lido Ruggine, Ragu&Draft, Estravagario, Ristorante Il Moro, Ristorante La Finestrella, Ristorante Victoria, Il Cameo, Caffè Pathè, Cost’Arena, Mercato Ritrovato, Sympò, Spazio Labo’, Noody Wi-fi, Duelle Service Progetto Silenzio, Onclusive, Gima Group, Felsinea Eventi, Sma Antincendio, Istituto di Vigilanza Coopservice, Nucci Renato, DCinema, Rekeep, Torsello-altostudio, Blue Soap.

Biografilm fa parte di Doc Around Europe (European Documentary Film Festival Network), progetto cofinanziato dall’Unione Europea.

Biografilm fa parte di AFIC (Associazione Festival Italiani di Cinema).

Biografilm fa parte di Bologna Estate 2026, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.