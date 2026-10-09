10 e 11 ottobre – Castel Guelfo The Style Outlets ospita Medici Senza Frontiere

CASTEL GUELFO (BO) – Il 10 e 11 ottobre, dalle 10:00 alle 20:30, Castel Guelfo The Style Outlets ospiterà l’associazione Medici Senza Frontiere che, ogni giorno, si occupa di assistere migliaia di persone in tutto il mondo colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria.

Con l’obiettivo di fare conoscere la campagna “Diventa Sostenitore Senza Frontiere”, gli operatori di MSF saranno a disposizione degli ospiti del centro per rispondere a eventuali domande sulle attività medico-umanitarie dell’organizzazione e per incentivare nuove persone a sostenerle con una donazione regolare.

Medici Senza Frontiere è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale che, da oltre 50 anni, fornisce assistenza medica alle persone colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali o escluse dall’assistenza sanitaria in più di 70 Paesi nel mondo. Oggi, tra i molti contesti, MSF è in prima linea per fornire cure mediche alle persone intrappolate nei conflitti.

Castel Guelfo The Style Outlets, uno dei due outlet italiani di NEINVER – player leader nel segmento outlet in Europa – si trova a Castel Guelfo (BO) in Via del Commercio, 4/2. Il centro, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 20:00 e sabato e domenica dalle 10:00 alle 20:30, mette a disposizione dei visitatori un servizio di navetta gratuito da Bologna, attivo domenica e festivi, e dalla stazione ferroviaria di Castel S. Pietro Terme attivo da lunedì a domenic