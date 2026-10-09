Provincia di Modena: sabato 10 e domenica 11 ottobre Giornate FAI d’autunno

Visite guidate a Modena, Mirandola e San Cesario

MODENA – Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate FAI d’Autunno, il grande evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale, storico e paesaggistico italiano. Per l’occasione la Delegazione FAI di Modena, il Gruppo FAI Giovani Modena e il Gruppo FAI Bassa Modenese propongono tre aperture straordinarie che accompagneranno i visitatori in un viaggio tra dimore storiche, luoghi di rappresentanza civile e importanti testimonianze del territorio modenese.

Le aperture previste riguardano Villa Forni a Cognento di Modena, Villa Boschetti a San Cesario sul Panaro e il restaurato Palazzo Municipale di Mirandola, tre luoghi molto diversi tra loro ma accomunati da una forte identità storica e culturale e da un profondo legame con le comunità che li abitano.

«Anche quest’anno le Giornate FAI d’Autunno rappresentano un’importante occasione per avvicinare il pubblico a luoghi significativi della nostra provincia, alcuni normalmente non accessibili e altri recentemente restituiti alla collettività», sottolinea Vittorio Cavani, Capo Delegazione FAI di Modena. «Attraverso queste aperture vogliamo raccontare storie di tutela, valorizzazione e rinascita, grazie all’impegno dei volontari FAI e alla preziosa collaborazione delle amministrazioni e degli enti coinvolti».

A Cognento sarà aperta Villa Forni, elegante complesso storico risalente alla metà del XVI secolo, immerso nella campagna modenese e oggi circondato dall’espansione urbana della città. La villa rappresenta una significativa testimonianza della cultura delle dimore storiche emiliane e costituisce uno dei più interessanti esempi di residenza di campagna nobiliare conservati nel territorio modenese. L’apertura, prevista solo per domenica 11 ottobre, consentirà di scoprire un luogo normalmente non visitabile se non per eventi privati, raccontando l’evoluzione del paesaggio e del rapporto tra città e campagna attraverso i secoli.

Tra le aperture più attese figura Villa Boschetti, recentemente restaurata e riaperta proprio in occasione delle Giornate FAI d’Autunno. Il complesso monumentale, proprietà comunale dal 1980, costituisce uno degli elementi più rappresentativi dell’identità storica di San Cesario sul Panaro. I visitatori potranno ammirare per la prima volta gli affreschi appena restaurati e passeggiare nel grande parco storico progettato secondo il gusto romantico ottocentesco, con alberature secolari, sentieri e scorci paesaggistici di grande suggestione. Particolarmente significativa è anche la presenza della raffinata kaffehaus, decorata con scene ispirate alla mitologia e al mondo classico, tra gli ambienti più prestigiosi della residenza dei conti Boschetti. La visita offrirà inoltre l’occasione di approfondire la storia della famiglia Boschetti, protagonista per secoli della vita politica e sociale del territorio. Domenica 11 sono previste su prenotazione visite in lingua ucraina e inglese a cura del Gruppo FAI Ponte tra Culture.

A Mirandola aprirà eccezionalmente le sue porte il restaurato Palazzo Municipale, simbolo della rinascita della città dopo il sisma del 2012. Chiuso per molti anni a causa dei gravi danni provocati dal terremoto, il palazzo è stato riaperto nel maggio 2026 al termine di un importante intervento di recupero e restauro. Affacciato su Piazza Costituente, nel cuore del centro storico, l’edificio custodisce ambienti di particolare pregio artistico e istituzionale. I partecipanti potranno percorrere lo Scalone d’Onore, visitare la Galleria dei Pico e altri spazi rappresentativi della storia civile della città, normalmente accessibili soltanto per le attività amministrative. L’apertura rappresenta un’occasione unica per raccontare il percorso di rinascita di Mirandola e il valore della conservazione del patrimonio storico come elemento fondamentale dell’identità di una comunità. Per informazioni e dettagli aggiornati sulle visite è possibile consultare il sito:

www.giornatefai.it