1° giugno: agli “Aperitivi della conoscenza” si parla di democrazia

“Democrazia è meglio. I privilegi di vivere in un sistema politico libero”: mercoledì alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point. Relatore Emanuele Castelli

PARMA – Si parla di democrazia nel prossimo appuntamento degli Aperitivi della conoscenza, gli incontri divulgativi dell’Università di Parma che sono appena ripresi dopo due anni di stop forzato imposto dalla pandemia.

Mercoledì 1° giugno alle 17.30 al ParmaUniverCity Info Point, il punto di informazione e accoglienza dell’Università di Parma nel sottopasso del Ponte Romano, è in programma l’incontro Democrazia è meglio. I privilegi di vivere in un sistema politico libero. Relatore sarà Emanuele Castelli, docente di Scienza Politica all’Università di Parma (Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali).

Chi vive in una democrazia tende spesso a dare per scontati le libertà, i diritti e le garanzie che caratterizzano il proprio sistema politico. Eppure, in confronto ai regimi autoritari, le democrazie offrono alcuni indubbi vantaggi: consentono alle persone di decidere chi deve governare, di esprimere eventualmente il dissenso (senza rischiare di essere imprigionati) e di risolvere pacificamente le dispute attraverso tribunali imparziali. Le non-democrazie (o le democrazie illiberali) non concedono alla loro popolazione queste opportunità. Ma le democrazie sono anche difficili da gestire: richiedono l’impegno di tutti per poter funzionare, oltre che tolleranza e una buona dose di senso civico. Di questo e altro si parlerà nell’incontro.

Gli “Aperitivi della conoscenza” sono aperti a tutti gli interessati e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Info:

https://www.facciamoconoscenza.unipr.it/

Gli “Aperitivi” sono presenti anche sui canali social Facebook, Instagram e Twitter “Facciamo conoscenza”