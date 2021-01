Zola Predosa: VRM SPA, Report 2020

ZOLA PREDOSA (BO) – Un anno ricco di successi e di soddisfazioni per il Gruppo VRM SPA!

Nonostante un 2020 caratterizzato da una situazione di emergenza che ha sconvolto il modo di vivere, acquistare, produrre e comunicare, la nota compagnia di Zola Predosa è riuscita a tenere il passo con i procedimenti di implementazione di progetti innovativi nel campo della manifattura, supportati da una nuova immagine di rilancio sul mercato e un nuovo modo di comunicare con clienti, partners e fornitori.

Il Gruppo VRM SPA ha saputo creare nuove sinergie, raggiungendo il proprio pubblico in modalità digital, rivedendo, in un’ottica di limitazione di contatti dovuta all’epidemia, una nuova strategia e canali giusti.

Nel corso dell’anno Gruppo VRM SPA ha acquisito due nuovi brand, con relative nuove assunzioni, aggiungendoli al noto marchio Marzocchi entrato a far parte del gruppo nel 2015/2016:

– RCM Automotive, specializzato nel settore automotive che vanta tra i clienti le più importanti case automobilistiche del panorama italiano

– Metalplus, azienda toscana leader nel settore della produzione di accessori per l’Alta Moda

“Quest’anno abbiamo lavorato molto anche all’immagine di VRM per far conoscere quali sono i campi di interesse del nostro gruppo a livello nazionale e internazionale. Abbiamo dato spazio e visibilità ai nostri brand Marzocchi, RCM Automotive e a Metalplus, acquisito proprio durante il 2020, con il quale abbiamo fatto il nostro ingresso anche nel settore del Fashion“. Spiega Florenzo Vanzetto, proprietario del Gruppo VRM SPA.

“E’ stato un anno particolare, a fronte anche della situazione creata dalla pandemia e proprio per questo abbiamo raddoppiato i nostri sforzi su diversi fronti per restare sempre al top:

– abbiamo ottenuto una nuova certificazione, la ISO 14001 per il rispetto dell’ambiente e la

sostenibilità;

– abbiamo ampliato e rinnovato i nostri siti produttivi effettuando una ricerca approfondita su tecniche di produzione innovative;

– abbiamo rinnovato sito, canali social e comunicazione per dare una corretta percezione del nostro operato.

Siamo costantemente protesi verso il futuro, verso nuovi mercati e verso nuovi obiettivi; siamo anche orgogliosi della perfetta sintonia e sincronia con tutte le parti coinvolte, con cui mi congratulo, dai dipendenti, fornitori ai clienti e partners. Anche loro ci hanno portato fin qui e siamo orgogliosi di dimostrare che metteremo lo stesso impegno, con questa energia ed entusiasmo anche per il 2021“. Conclude Vanzetto.

Per approfondimenti:

https://www.vrmspa.com/it/vrm-spa-group-un-anno-di-successi/