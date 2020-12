Yoox Net-A-Porter Group e Fondazione Golinelli insieme per promuovere l’apprendimento tecnologico tra gli studenti italiani

BOLOGNA – YOOX NET-A-PORTER GROUP, leader globale nel lusso e nella moda online, e Fondazione Golinelli di Bologna partecipano, per il quinto anno consecutivo, all’iniziativa globale The Hour of Code, il più grande evento di apprendimento tecnologico creato dall’associazione non-profit Code.org per promuovere l’interesse per l’informatica, coinvolgendo decine di milioni di studenti e insegnanti in tutto il mondo.

Dal 10 Dicembre 2020 fino ai primi mesi del prossimo anno, i volontari del team di tecnologia di YOOX NET-A-PORTER, insieme ai tutor didattici di Fondazione Golinelli, condurranno workshop gratuiti online per studenti dagli 11 ai 13 anni, provenienti dalle scuole medie di tutta Italia. Quest’anno le lezioni avranno l’obiettivo di avvicinare i ragazzi alle tematiche del Machine Learning, sperimentando questa tecnologia direttamente dal loro PC, grazie a un’esperienza interattiva e divertente che permetterà loro di addestrare la macchina al riconoscimento di oggetti, oltre che ragionare e immaginare possibili applicazioni innovative.

La digital education, lo spirito di condivisione delle conoscenze e la vicinanza alle nuove generazioni di studenti sono alla base della storica partnership tra Fondazione Golinelli e YOOX NET-A-PORTER. La collaborazione è da sempre incentrata sulla promozione e diffusione delle conoscenze scientifiche di base indispensabili per una piena comprensione della società moderna, per lo sviluppo della capacità creativa e di risoluzione di problemi e per il futuro e prospero inserimento nel mercato del lavoro dei giovani talenti italiani.

“Uno dei nostri principali obiettivi è preparare i giovani alle sfide che li attendono. Fondazione Golinelli ha trovato in YOOX NET-A-PORTER GROUP un partner ideale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare un futuro sempre più imprevedibile. Con le nostre attività intendiamo offrire una “cassetta degli attrezzi” per vivere in un mondo globale e digitale abitato da linguaggi nuovi come il coding e il machine learning”.

– afferma Eugenia Ferrara, Responsabile Attività Istituzionali di Fondazione Golinelli

“I giovani sono il nostro futuro. E ora più che mai hanno bisogno di avere accesso agli strumenti necessari per prosperare in una società che, alla velocità della luce, diventa sempre più digitale. Solo negli ultimi anni abbiamo formato oltre 10,000 ragazzi in tutto il mondo su tematiche scientifiche e di innovazione per insegnar loro quello che ormai, non è più il linguaggio del futuro, ma del presente.”

– commenta Giorgia Roversi, Director of Sustainability and Inclusion di YOOX NET-A-PORTER

FONDAZIONE GOLINELLI

Fondazione Golinelli nasce a Bologna nel 1988 per volontà dell’imprenditore e filantropo Marino Golinelli ed è ad oggi un esempio unico in Italia di fondazione filantropica privata totalmente operativa, ispirata ai modelli anglosassoni.

Si occupa di educazione, formazione, ricerca, innovazione, impresa e cultura.

La sua missione è offrire ai giovani gli strumenti per comprendere il futuro che li attende, favorendone l’accrescimento culturale, affinché diventino protagonisti attivi e responsabili del domani. Fondazione Golinelli collabora, con un approccio sistemico e di rete, con le principali istituzioni e i più autorevoli partner accademici, scientifici e culturali a livello locale, nazionale e internazionale.

Le attività sono oggi organizzate in 4 aree progettuali: Scuola, Ricerca e Alta Formazione, Impresa, Arti e Scienze. L’Area Scuola di Fondazione Golinelli intende incoraggiare nei giovani un approccio positivo e fiducioso al futuro orientandoli in un mondo complesso e imprevedibile. In quest’ottica propone laboratori scientifici ed esperienziali, percorsi didattici interdisciplinari, attività formative e progetti innovativi di educazione, formazione e comunicazione scientifica per studenti e docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Le proposte didattiche e formative si caratterizzano fortemente per l’attenzione all’innovazione e alla didattica digitale, lo sviluppo di nuove conoscenze e competenze e la sperimentazione di metodologie innovative, oltre alla qualità dei contenuti scientifici e alla collaborazione con partner e istituti di ricerca per progetti speciali in cui il mondo della scuola e quello del lavoro sono strettamente connessi. Tre i filoni tematici indagati: il binomio tra le scienze e il digitale; l’educazione all’imprenditorialità quale ponte tra scuola e lavoro; il dialogo tra arte scienza e tecnologia inteso come terreno fertile di immaginazione del futuro. Presidente della Fondazione è Andrea Zanotti. Vicepresidente e Direttore Generale è Antonio Danieli.

YOOX NET-A-PORTER GROUP

YOOX NET-A-PORTER GROUP è il leader globale nel lusso e nella moda online con oltre 4.3 milioni di clienti alto spendenti in 180 Paesi. Come pioniere dell’unione tra il mondo del lusso e quello della tecnologia, YOOX NET-A-PORTER fornisce alla clientela più esigente il piacere della moda e del lusso che dura nel tempo. L’offerta di prodotti dei brand più desiderati al mondo e di servizi personalizzati è arricchita da 20 anni di dati sul consumatore moderno.

YOOX NET-A-PORTER ha un posizionamento unico in un settore in forte crescita come quello dell’e-commerce di lusso grazie a un modello di business che comprende un ecosistema completo nel retail di lusso. Il Gruppo vende direttamente ai clienti in tutto il mondo attraverso i propri negozi online multimarca: NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX e THE OUTNET. Inoltre, la divisione Online Flagship Stores collabora con molti marchi leader del lusso per sviluppare le loro piattaforme di e-commerce, compresa la prossima generazione di soluzioni omnichannel che superano il concetto di confine tra lo shopping online, quello da mobile e quello in boutique.

YOOX NET-A-PORTER bilancia la tecnologia e il tocco umano per creare un’esperienza di acquisto di alto livello. Intelligenza artificiale, realtà aumentata, ricerca vocale e visiva sono tutte le innovazioni che il Gruppo sta sviluppando per arricchire l’esperienza di acquisto del cliente, che è quasi sempre da smartphone. La sostenibilità plasma sempre di più il business model di YOOX NET-A-PORTER, e attraverso la circolarità, la trasparenza e la collaborazione, il Gruppo punta a promuovere un impatto positivo di lunga durata sulle persone e sul pianeta.

YOOX NET-A-PORTER è un gruppo globale con radici anglo-italiane. Il servizio al cliente altamente localizzato è supportato da uffici e attività logistiche negli Stati Uniti, in Europa, Medio Oriente, Giappone, Cina e Hong Kong. Il Gruppo ha rafforzato la sua presenza nei mercati di lusso in rapida crescita come quelli cinesi e mediorientali attraverso joint venture con i più forti partner locali (Alibaba e Symphony Investments di Mohamed Alabbar).

YOOX NET-A-PORTER fa parte di Richemont. Federico Marchetti, fondatore di YOOX, è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo.