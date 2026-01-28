Bologna Biblioteche: gli appuntamenti da giovedì 29 gennaio a mercoledì 4 febbraio

BOLOGNA – Il calendario completo degli appuntamenti nelle biblioteche è consultabile ai link:

Per tutti https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-per-tutti

Under 16 https://www.bibliotechebologna.it/attivita-biblioteche/attivita-under-16

In particolare segnaliamo queste iniziative:

Giovedì 29 gennaio ore 11 | Libreria Coop Zanichelli, Piazza Galvani 1H. Stranalandia, dopo le belle esperienze di Alphaville, il percorso dedicato a Valerio Evangelisti (2023), Ombre sotto i portici dedicato a Loriano Macchiavelli (2024) e Lector in fabula dedicato a Umberto Eco (2025), parte un nuovo percorso dedicato a Stefano Benni. Il titolo del percorso è STRANALANDIA, omaggio a uno dei libri da leggere per entrare nel meraviglioso mondo dello scrittore, scomparso lo scorso settembre.

Il gruppo di lettura si incontrerà a cadenza mensile, sempre al mattino del giovedì, alle ore 11 presso la Libreria Coop Zanichelli di Piazza Galvani. Il percorso sarà arricchito da alcuni incontri di approfondimento alla Biblioteca dell’Archiginnasio. Il libro di cui si parlerà nel primo incontro è Bar Sport, Feltrinelli, 1976. STRANALANDIA è un percorso a cura di Biblioteca comunale dell’Archiginnasio/Settore Biblioteche e Welfare culturale, Librerie Coop Zanichelli e Associazione Valerio Evangelisti – Il sole dell’avvenire nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/stranalandia

giovedì 29 gennaio ore 15.45 | Cinema Modernissimo, Era meglio il libro? Il postino suona sempre due volte, continuano gli appuntamenti in cui un film e il libro da cui prende vita vengono messi a confronto. Si parte dal romanzo Il postino suona sempre due volte di James M. Cain, pubblicato per la prima volta nel 1934, per arrivare all’adattamento cinematografico liberamente ispirato Ossessione diretto da Luchino Visconti nel 1943. Intervengono Veronica Ceruti, direttrice del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna e Gian Luca Farinelli, direttore della Cineteca di Bologna. Sono disponibili promozioni speciali per i possessori della tessera Bologna Biblioteche. Era meglio il libro? è ideato e realizzato da Settore Biblioteche e Welfare culturale e Fondazione Cineteca di Bologna nell’ambito del Patto per la lettura di Bologna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/era-meglio-il-libro-il-postino-suona-sempre-due-volte

giovedì 29 gennaio ore 17.30 | Biblioteca Luigi Spina – Casa Gialla. Zanshin Tech, laboratorio di autotutela digitale a cura di Radioimmaginaria. Lo Zanshin Tech è la prima arte marziale digitale mai creata: fonde gli insegnamenti tradizionali delle arti marziali orientali (non violenza, rispetto dell’altro, serena concentrazione, disciplina) con conoscenze tecnologiche tratte dal mondo della cyber security. Il laboratorio insegna a stare sicuri in rete e a difendersi da fenomeni come cyberbullismo, adescamento ed altre aggressioni digitali. Attraverso l’analisi di casi reali, gli allievi (età 11-22 anni) impareranno a riconoscere i meccanismi interni del cyberbullismo, dell’adescamento e di molte altre aggressioni digitali come le truffe online o il cyberstalking, con approfondimenti sulle tecnologie sia hardware (computer, cellulari, tablet, ecc) che software (programmi da utilizzare per tutelarsi, funzionamento dei singoli social network, ecc), per imparare a tutelarsi. Ingresso gratuito, info: radioimmaginaria@gmail.com

https://www.bibliotechebologna.it/events/zanshin-tech-e3eca4

giovedì 29 gennaio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. Professione «Marine». Marco Bonamico: storia di mare, canestri e grande cuore, Marco Tarozzi e Alberto Bortolotti parlano del loro libro Professione «Marine». Marco Bonamico: storia di mare, canestri e grande cuore (Minerva, 2026) con Cesare Mattei, Presidente SEF Virtus e Roberto Mugavero. L’incontro fa parte della rassegna Le Voci dei libri, e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/professione-marine-marco-bonamico-storia-di-mare-canestri-e-grande-cuore

venerdì 30 gennaio ore 16.30 | Biblioteca dell’Archiginnasio, Sala dello Stabat Mater. Cercate ancora, a quarant’anni dalla lettera ai comunisti di Raniero La Valle e Claudio Napoleoni: dialogo, giustizia e pace. Intervengono Raniero La Valle, Daniele Menozzi, Paolo Pombeni, Walter Tega.

Coordinano Maria Antonia Paiano e Francesco Domenico Capizzi. Incontro promosso da SMIPS Scienza Medicina Istituzioni Politica Società OdV e Fondazione studi e Ricerche Renato Zangheri.

https://www.bibliotechebologna.it/events/cercate-ancora

venerdì 30 gennaio ore 17 | Biblioteca Orlando Pezzoli. Leggimi perché… me ne ricorderò, incontri per bambine e bambini da 0 a 24 mesi e le loro famiglie a cura delle volontarie di Nati per Leggere, programma nazionale che promuove la lettura condivisa in famiglia nei primissimi anni di vita, promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal Centro per la Salute del Bambino.

https://www.bibliotechebologna.it/events/leggimi-perche-me-ne-ricordero-7bd070

venerdì 30 gennaio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. La storia dell’urbanistica moderna a Bologna 2025-2026, ultimo di tre incontri dedicati alla storia dell’urbanistica moderna a Bologna, un percorso pubblico di approfondimento e dialogo che torna a interrogare il paesaggio urbano contemporaneo alla luce delle eredità storiche e delle trasformazioni degli ultimi decenni.

A guidare il percorso è l’architetto Roberto Scannavini, in qualità di ex funzionario dell’ufficio tecnico del Comune e come libero professionista. Modera gli incontri Carlo Messori, docente dell’Accademia di Belle Arti. Il titolo dell’incontro è La ricucitura delle tre periferie di Bologna storica, industriale, diffusa.

https://www.bibliotechebologna.it/events/la-storia-dell-urbanistica-moderna-a-bologna-2025

sabato 31 gennaio | Biblioteca Lame – Cesare Malservisi. Raccogliamo memorie, la biblioteca raccoglie ricordi e racconti del territorio. Perché queste memorie siano patrimonio condiviso da tutta la comunità e diano vita a un archivio permanente. Vuoi contribuire? Porta le tue foto: ritratti di famiglia, immagini del passato o scatti del presente; porta i tuoi ricordi scritti; invia un video-racconto.

Per informazioni contatta la biblioteca.

https://www.bibliotechebologna.it/events/raccogliamo-memorie

sabato 31 gennaio ore 16 | Biblioteca Salaborsa Lab. Meeple Club, il meeple, contrazione di “my people”, è la pedina dell’intramontabile gioco da tavolo Carcassonne e per estensione è diventato il termine con cui, in tanti giochi da tavolo, ci si riferisce alle pedine che rappresentano il giocatore. Salaborsa Lab propone una collezione di più di cento giochi da tavolo e include giochi per tutti i gusti e per tutte le età, da Pandemic a Wyrmspan, da Dixit a Terraforming Mars, da Talisman a Exploding Kittens. Il gioco di oggi è Paleo. In questo gioco cooperativo i partecipanti assumono il ruolo di una tribù di uomini primitivi che dovrà collaborare e sopravvivere in un ambiente pieno di insidie.

https://www.bibliotechebologna.it/events/meeple-club

lunedì 2 febbraio ore 18 | Salaborsa, Auditorium Enzo Biagi. Eva. Un divano per l’eternità, Helga Schneider parla del suo libro Eva. Un divano per l’eternità ( Oligo, 2025) con Marilù Oliva.

A trent’anni dall’uscita de Il rogo di Berlino, e dopo aver ripercorso gli ultimi mesi del Führer in Hitler. Mai prima di mezzogiorno, Helga Schneider torna nell’oscurità della Germania nazista per mettere sotto la lente d’ingrandimento della sua scrittura l’amore malato tra Adolf ed Eva Braun.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Oligo editore. Una volta raggiunta la capienza massima consentita non sarà possibile entrare e sostare in piedi.

https://www.bibliotechebologna.it/events/eva-un-divano-per-l-eternita

lunedì 2 febbraio ore 20 | Cinema Modernissimo. Waking hours, proiezione del film documentario Waking Hours di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, coprodotto da Roberto Minervini e Dario Zonta, una produzione Volos Films Italia in coproduzione con Opening Night, in collaborazione con Rai Cinema. Il film è distribuito da Luminalia. Sulla soglia della foresta, furtive presenze umane si radunano attorno al fuoco, mentre in lontananza rimbombano colpi di armi da fuoco. Non distante, un muro di metallo affilato marca l’inizio dell’Europa. Un clan di passeurs afgani vive nell’attesa di persone da traghettare dall’altro lato del confine, vagando attraverso il labirinto di una notte perpetua e senza sonno. Grazie alla collaborazione tra Cineteca di Bologna, Biblioteca Amilcar Cabral e Luminalia, è possibile ricevere un biglietto ridotto (5€) per l’ingresso alla proiezione.

https://www.bibliotechebologna.it/events/waking-hours

martedì 3 febbraio ore 10 | Biblioteca Natalia Ginzburg. Carnevale nel mondo, laboratorio artistico rivolto alla terza età. L’incontro sarà incentrato sull’espressione creativa e sulla scoperta di culture diverse. I laboratori favoriscono la stimolazione cognitiva e la creazione di legami tra i partecipanti, utilizzando l’arte come strumento di inclusione sociale e di prevenzione. In collaborazione con Bella Vèz!

https://www.bibliotechebologna.it/events/carnevale-nel-mondo

martedì 3 febbraio ore 17.30 | Biblioteca Oriano Tassinari Clò. Libri in dialogo, incontri in biblioteca rivolti a tutta la comunità educante. L’incontro odierno ha come titolo Il digitale nello 0-6: scelte consapevoli tra rischi e opportunità, dialogo con il Prof. Cosimo DI Bari (Università di Firenze) sul tema infanzia e tecnologie digitali a partire dalla presentazione del suo libro I nativi digitali non esistono (Uppa Edizioni). Gli incontri sono organizzati in collaborazione con il Nido Gaia e il CBF Tempo dei Giochi. Introduce e modera la Dott.ssa Nicoletta Chieregato.

https://www.bibliotechebologna.it/events/libri-in-dialogo-b5a6e3

mercoledì 4 febbraio ore 17 | Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Benni, Benni, fortissimamente Benni, omaggiare Stefano Benni significa innanzitutto leggerlo ad alta voce. In risposta al desiderio della famiglia di ricordarlo, la Biblioteca in collaborazione con Renato Romagnoli, ha organizzato un pomeriggio dedicato alla lettura teatrale di alcuni dei suoi testi più celebri. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

https://www.bibliotechebologna.it/events/benni-benni-fortissimamente-benni

mercoledì 4 febbraio ore 18 | Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta, Il vincolo della vergogna. Letture oblique, Carlo Ginzburg parla del suo libro Il vincolo della vergogna. Letture oblique (Adelphi, 2026) con Pasquale Terraciano. L’incontro fa parte della rassegna Le Voci dei libri e sarà trasmesso in diretta streaming anche sul canale YouTube di Bologna Biblioteche.

https://www.bibliotechebologna.it/events/il-vincolo-della-vergogna-letture-oblique

Mostre:

Dal 29 gennaio al 21 febbraio. Biblioteca dell’Archiginnasio. Cortile. Installazione di Joan Crous in Archiginnasio

Do ut do propone e organizza mostre ed eventi dedicati all’arte, all’architettura, al design e alle eccellenze nell’ambito della cultura per riflettere su un tema di elevato valore etico-sociale, coinvolgendo artisti, istituzioni, gallerie, imprese e collezionisti con lo scopo ultimo di sostenere la Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli. In occasione dell’edizione 2026 di ART CITY propone, nel Cortile dell’Archiginnasio, l’installazione Sellos de idendidad – Francobolli d’identità dell’artista Joan Crous, artista catalano che vive e lavora da oltre trent’anni tra Barcellona e Bologna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/doutdo-installazione-di-joan-crous-in-archiginnasio

Dal 30 gennaio al 29 marzo. Casa Carducci. Unlikely Monuments. In dialogue. Merini / Carducci

Monumenti dedicati a donne che hanno svolto un ruolo pubblico, siano esse note, sconosciute o dimenticate, sono senza dubbio improbabili, così come lo sono gli spazi in cui sono collocati. Partendo dalla serie Unlikely Monuments. Excerpt from the catalogue, attualmente in corso, Sonia Lenzi mette in dialogo i luoghi, le figure rappresentate e chi guarda. Viene così attivato un dispositivo per l’immaginazione e la memoria individuale e collettiva che parte da uno o da entrambi i soggetti – gli spazi, il monumento improbabile – per arrivare a ripensare le modalità di inclusione ed esclusione dalla storia e le relative differenze e disuguaglianze sociali. Il primo “In dialogue” di Sonia Lenzi è presentato a Casa Carducci, di fronte alla quale è collocato simbolicamente il monumento ad Alda Merini, non lontano dal monumento a Giosuè Carducci di Leonardo Bistolfi. Merini e Carducci: due personalità e due poeti antitetici, vissuti in epoche diverse, che si confrontano con idee contrapposte di rappresentazione della memoria pubblica, negli spazi austeri dell’ultima abitazione del vate dell’Italia unita. Mostra a cura di Eleonore Grassi per Casa Carducci Contemporanea, promossa da Casa Carducci in collaborazione con Museo civico del Risorgimento, Biblioteca Italiana delle Donne, FAF/Centro di Ricerca Fotografia Arte e Femminismi. Inaugurazione venerdì 30 gennaio ore 17.

https://www.bibliotechebologna.it/events/unlikely-monuments-in-dialogue-merini-carducci-di-sonia-lenzi

Fino al 30 gennaio. Biblioteca dell’Archiginnasio, Cappella di Santa Maria dei Bulgari. Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura del silenzio nell’età dei Carracci

Al Museo Civico Medievale di Bologna la prima mostra monografica dedicata al pittore bolognese Bartolomeo Cesi. Allestita nelle sale del Lapidario del Museo Civico Medievale di Bologna dal 22 novembre 2025 al 22 febbraio 2026 l’esposizione è un’occasione imperdibile per riscoprire il genio che, pur operando in diretta concorrenza con Agostino, Ludovico e Annibale Carracci, scelse una strada stilistica autonoma, segnata dalla solennità e dalla contemplazione mistica. Il progetto espositivo si estende oltre le mura del Museo Civico Medievale, creando in città una sorta di museo diffuso a tema Cesi: grazie alla ricostruzione in ambiente di realtà virtuale, è possibile rivivere il ciclo decorativo perduto delle Storie della Vergine affrescato da Cesi nella cappella di Santa Maria dei Bulgari nel palazzo dell’Archiginnasio. La Cappella dei Bulgari è visitabile gratuitamente previa prenotazione.

https://www.bibliotechebologna.it/events/bartolomeo-cesi-1556-1629-pittura-del-silenzio-nell-eta-dei-carracci-07132c

Dal 31 gennaio al 6 marzo. Biblioteca Corticella – Luigi Fabbri. Piazze e chiese

mostra fotografica collettiva a cura del Gruppo fotografico Il Mantice. Le chiese e le piazze sono, tra tutti gli elementi architettonici di un qualsiasi centro abitato, dal piccolo borgo alla grande città, quelli che più ne caratterizzano l’intera struttura e più di ogni altro si fissano nella memoria di ogni visitatore. La mostra è visitabile, ad ingresso libero e gratuito, negli orari di apertura della biblioteca. Il Gruppo fotografico Il Mantice nasce nel secondo dopoguerra presso il DLF (Dopo Lavoro ferroviario) di Bologna, come proseguimento ed espansione dell’attività di documentazione predisposta dal Compartimento di Bologna delle Ferrovie dello Stato per testimoniare i danni causati dal conflitto e le opere di ricostruzione. Nel corso degli anni l’attività del circolo è proseguita ospitando attività amatoriali: sono stati organizzati corsi di ripresa, sviluppo e stampa, e ogni anno viene organizzata una mostra collettiva proposta in varie sedi cittadine.

https://www.bibliotechebologna.it/events/piazze-e-chiese

Fino al 31 gennaio, Biblioteca Salaborsa, Scuderie. Raccolta differenziata

Mostra dell’artista Riccardo Draw Raviola. Riccardo Raviola, dopo il diploma al liceo artistico, si avvicina nei primi anni ’90 al writing e all’aerosol art diventando uno dei primi e principali rappresentanti di questa forma espressiva. Nella seconda metà degli anni Novanta si avvicina al tattoo, che insieme al writing diventa un’attività in grado di assorbirlo pienamente. L’artista non abbandona mai il primo amore per il disegno, trasmesso dal padre, Roberto Raviola in arte Magnus e continua la sua ricerca nel fumetto e nella narrazione grafica. Una sintesi di questo percorso nel mondo dell’immagine e della parola si ritrova nelle opere esposte nella mostra Raccolta Differenziata, che raccontano la passione e lo studio di un autore sempre in continuo cammino.

https://www.bibliotechebologna.it/events/raccolta-differenziata-mostra

Fino al 31 gennaio. Biblioteca Salaborsa Lab. Fiabe di Itabashi

La mostra Fiabe di Itabashi nasce dall’amicizia e dal gemellaggio tra la città di Bologna e la città di Itabashi (Tokyo), e celebra l’incontro tra due culture unite dell’amore per i libri illustrati e le storie per l’infanzia. Promossa dal Comune di Bologna in collaborazione con Biblioteca Salaborsa, e dal Comune di Itabashi con L’Itabashi Art Museum, l’esposizione presenta le illustrazioni originali di due artiste giapponesi: Aizawa Fumi e umeco, entrambe premiate alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

https://www.bibliotechebologna.it/events/fiabe-di-itabashi

Dal 2 febbraio al 14 marzo. Biblioteca Salaborsa, Piazza coperta. A misura d’uomo. Nella Bologna di Renato Zangheri (1970-1983)

In occasione del centenario dalla nascita di Renato Zangheri, storico, intellettuale, amministratore e dirigente del P.C.I., il Centro Studi e Ricerche Renato Zangheri, insieme a Fondazione Duemila e all’Associazione Culturale Enrico Berlinguer, propone una mostra dedicata alla vita e all’operato di Zangheri come amministratore pubblico e dirigente politico. L’esposizione, di carattere documentale e multimediale, è un tributo alla figura di Renato Zangheri e un invito collettivo a ripensare, con coraggio e immaginazione, il futuro della Democrazia urbana. Un’occasione per riflettere sullo sviluppo e sulla crescita della città e sul futuro che ci attende. La mostra è visitabile dal 2 febbraio al 14 marzo nella Piazza Coperta di Salaborsa, negli orari di apertura della biblioteca. Inaugurazione lunedì 2 febbraio alle 17.30, alla presenza del Sindaco Matteo Lepore, dell’Assessora regionale alla cultura Gessica Allegni e del Presidente del Centro Zangheri prof. Walter Tega. Ingresso libero.

https://www.bibliotechebologna.it/events/a-misura-d-uomo-1ba418

Fino al 7 febbraio, Biblioteca dell’Archiginnasio e Casa Carducci

Storia, vite, libri. La Commissione per i testi di lingua in Bologna (1860 – 2025)

Mostra curata dai professori dell’Alma Mater Studiorum Andrea Campana e Francesca Florimbii. Il percorso espositivo dell’esposizione, che rimarrà aperta al pubblico fino al 7 febbraio 2026, si dispiega seguendo un filo cronologico negli spazi di Casa Carducci (piazza Carducci, 5) e presso la Biblioteca comunale dell’Archiginnasio (piazza Galvani, 1) ed è stato realizzato dalla Commissione con la collaborazione organizzativa e scientifica del personale delle due sedi.

https://www.bibliotechebologna.it/events/storia-vite-libri-la-commissione-per-i-testi-di-lingua-in-bologna-1860-2025-d7a907

Fino al 28 febbraio, Biblioteca J.L. Borges. Una biblioteca tutta per sé

Una biblioteca tutta per sé è una mostra curata da Betta Cavalieri e organizzata in collaborazione con la biblioteca J. L. Borges, nell’ambito del Festival La Violenza Illustrata.

Attraverso installazioni diffuse negli spazi della biblioteca, la mostra propone una riflessione sulla violenza di genere, con un’attenzione particolare a quella sessuale. Il titolo della mostra richiama il celebre saggio Una stanza tutta per sé, di Virginia Woolf, simbolo della lotta delle donne per uno spazio fisico, creativo e politico in cui sentirsi libere: un filo conduttore, simbolico e reale, lega le opere tra loro, creando connessioni. L’iniziativa si inserisce nel progetto culturale promosso da Casa delle donne per non subire violenza per costruire e diffondere una narrazione consapevole e accessibile della violenza di genere.

https://www.bibliotechebologna.it/events/una-biblioteca-tutta-per-se-mostra

Fino al 6 giugno, Biblioteca Salaborsa. Piazza coperta. Pittori di cinema. Altri sguardi

Si rinnova nel cuore della città l’esposizione dedicata ai manifesti che hanno fatto la storia del cinema e reso celebri i Maestri Pittori Cartellonisti Italiani. La nuova selezione rende omaggio ad alcuni grandi registi del cinema degli anni Cinquanta/primi Sessanta, celebrando l’arte di Manfredo Acerbo, Averardo Ciriello, Renato Casaro, Silvano Campeggi, Ercole Brini, Giorgio Olivetti, Maro e Dante Manno. I manifesti esposti provengono dalla SacWebphoto.con cui la Cineteca di Bologna sta portando avanti una proficua partnership. Il progetto, frutto di anni di lavoro e passione, prende vita dall’imponente archivio della SAC (Servizi Ausiliari Cinema) e dalla collaborazione con numerosi collezionisti e ha già recuperato, restaurato e reso disponibile sul sito SacWebphoto.it gran parte delle opere realizzate da questi grandi artisti.

https://www.bibliotechebologna.it/events/pittori-di-cinema-altri-sguardi