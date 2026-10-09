RIMINI – XV edizione delle

GIORNATE FAI D’AUTUNNO

Evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblicadi fondi

sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026

Visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in 350 città d’Italia,

molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti.

Elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it

In RIMINI (EMILIA ROMAGNA)

Più di 700 luoghi straordinari, molti dei qualisolitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delleGiornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese,in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre2026in 350 città d’Italia. L’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regioni con il fondamentale contributo dei giovani volontari,invita il pubblico a scoprire l’immenso patrimonio storico, artistico e ambientaleche ci circonda, grazie alle visite a contributo liberoche per due giorni daranno vita a ungrande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d’arte, tradizioni e storie che rappresentanoi territori ele comunità che li vivono.

Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando percollezioni d’arte, esempi di architetturacontemporanea e siti insoliti e curiosi,la varietà delle aperturepropostesarà come sempre ampia e sorprendente(elenco dei luoghi aperti e modalità di visita su www.giornatefai.it).

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per conoscere il patrimonio culturale che ci circonda, ma anche un modo per contribuire concretamente alla sua cura, alla sua tutela e alla sua valorizzazioneattraverso l’attività del FAI, di cui, a ogni visita, si potrà sostenere la missione con una donazione.

In questa edizione dell’eventoil FAI riserverà una particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy valorizzandoi saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere, la creatività e le eccellenze produttive che, insieme ai beni storici, artistici e paesaggistici, concorrono alla definizione dell’identità dei territori, e rendono l’Italia un punto di riferimento in tutto il mondo. La Fondazione si impegna a raccontare e a far conoscerea un pubblico sempre più ampioquesto patrimonio culturaleattraverso aperture e visite speciali, selezionate grazie all’attenzione e curiosità inesauste della sua Rete territoriale e alla collaborazione con Confindustria e Museimpresa.

“Le Giornate FAI ci ricordano che il nostro patrimonio storico, artistico e agricolo suscita non solo conoscenza, ma anche capacità e desideri. È un bacino di ispirazione per i cittadini, italiani e stranieri, che vogliono vivere in un mondo, anche domestico, in continuità con lo stile, la qualità e il gusto del nostro Paese. E lo è, nello stesso tempo, per i protagonisti del Made in Italy, che con la loro creatività e la serietà del loro lavoro assicurano all’Italia quella continuità creativa e produttiva che è uno degli inebrianti profumi che la rendono il Paese più desiderato al mondo” ha dichiarato il Presidente del FAIMarco Magnifico.