Volley Veneto Bardolino – Sab Group Rubicone

SAN MAURO PASCOLI (FC) – Dopo il netto e convincente successo per 3-0 nella finale d’andata dei playoff, la Sab Group Rubicone si prepara al secondo e decisivo atto. Sabato, alle ore 17, i sammauresi saranno ospiti a Bardolino del Volley Veneto. In palio c’è il traguardo più ambito della stagione: la promozione diretta in Serie A3. Il rotondo risultato dell’andata garantisce un vantaggio importante, ma in casa Rubicone la concentrazione resta ai massimi livelli. La consapevolezza è che la trasferta veneta sarà una vera e propria battaglia sportiva contro un avversario pronto a tutto pur di ribaltare il verdetto.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore gialloblù Stefano Mascetti torna innanzitutto sulla splendida prestazione di sabato scorso: “La partita d’andata in casa è stata una vera battaglia, anche se il terzo set è andato via più liscio. Siamo stati bravi a indirizzare la gara e a portare gli avversari su binari a noi decisamente più congeniali”.

Il tecnico, tuttavia, predica calma ed evita ogni tipo di trionfalismo, ben sapendo che il Volley Veneto scenderà in campo con il coltello tra i denti per trascinare la contesa fino al Golden Set: “Sappiamo bene che ogni partita ha una propria storia. Adesso arriva il bello: è vero che abbiamo vinto il primo round, ma non dobbiamo commettere l’errore di pensare che il Bardolino sia solo quella vista sabato scorso. Sappiamo benissimo che daranno il massimo per arrivare al Golden Set. Questo fattore da una parte è un pregio e dall’altra no, perché chi avrà la tranquillità tecnica e il furore agonistico si porterà a casa la vittoria”.

Concludendo, Mascetti traccia la rotta per i suoi ragazzi, indicando l’atteggiamento mentale necessario per strappare il pass per la A3: “Noi, come al solito, dovremo fare la nostra partita, scendendo in campo consci delle nostre qualità e, allo stesso tempo, assolutamente rispettosi del valore dei nostri avversari”.