“Voci Note”: musica e parole insieme in quattro appuntamenti aperti alla città

Iniziativa di Università e Società dei Concerti di Parma. Ingresso gratuito. Protagonisti Paolo Nori, Stefano Mancuso, Leo Ortolani, Lella Costa con musiciste e musicisti di fama internazionale

PARMA – Quattro appuntamenti tra parole e musica in un intreccio virtuoso, con protagonisti d’eccezione, a ingresso gratuito e aperti a studentesse e studenti dell’Ateneo e a tutte le persone interessate. È la proposta di Voci Note, rassegna ideata e organizzata da Università di Parma e Società dei Concerti di Parma, al via il 22 maggio al Teatro Farnese.

Quattro date tra maggio e dicembre in spazi di cultura illustri della città (il Teatro Farnese, l’Auditorium del Carmine, il Teatro Regio) in un viaggio che si annuncia ricco di fascino, con “guide” doc come lo scrittore Paolo Nori, il neurobiologo Stefano Mancuso, il fumettista Leo Ortolani e l’attrice Lella Costa. Con loro, in ciascuna delle quattro date, musiciste e musicisti che intrecceranno le note con le parole, a tessere la tela narrativa di ogni appuntamento.

Oggi la presentazione al ParmaUniverCity Info Point, con interventi del Rettore Paolo Martelli, del Presidente della Società dei Concerti di Parma Davide Battistini e del Direttore artistico Giampaolo Bandini.

«È una rassegna che offriamo alla città, nello spirito di apertura che fa parte del nostro modo di intendere l’Università come soggetto attivo del contesto territoriale e come promotore di cultura. Crediamo sia un programma di rilievo – ha esordito il Rettore Paolo Martelli – che in un dialogo tra le arti cerca di parlare davvero al nostro tempo, mescolando saperi e linguaggi per generare un’esperienza culturale viva, accessibile e coinvolgente. È un’iniziativa in cui crediamo molto e che speriamo possa essere apprezzata dal pubblico nel suo spirito di fondo. Ringraziamo molto la Società dei Concerti, nostra compagna di viaggio nell’organizzazione».

«Siamo molto soddisfatti – ha detto Davide Battistini, Presidente della Società dei Concerti di Parma – del risultato che presentiamo oggi e del viaggio che abbiamo percorso per raggiungerlo. Un risultato reso possibile dal sostegno non scontato che abbiamo ricevuto dall’Università e dalle istituzioni che ci affiancano in questo progetto. Società dei Concerti compie 130 anni e siamo orgogliosi di festeggiare con questo programma ambizioso e di sostanza che porterà a Parma “voci” di varia natura, musicali, letterarie e culturali, ospitate in cornici davvero prestigiose».

«Il programma di questa rassegna – ha sottolineato il Direttore artistico Giampaolo Bandini spiegando nel dettaglio gli appuntamenti – è stato pensato per essere una vera festa per la città e un momento di divulgazione capace di appassionare trasversalmente tutte le persone che vorranno partecipare, con un’attenzione particolare dedicata al coinvolgimento dei più giovani e delle più giovani».

Tutte le serate sono a ingresso gratuito previa prenotazione del biglietto.

Le prenotazioni per la prima serata apriranno lunedì 12 maggio. Per le altre date le prenotazioni si apriranno una quindicina di giorni prima dell’appuntamento.

Per maggiori informazioni:

https://www.unipr.it/vocinote – www.unipr.it – www.societaconcertiparma.com

IL PROGRAMMA

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2025 – ORE 20.30 – TEATRO FARNESE

Pietroburgo, una bellezza terrificante

Omaggio a Dmitrij Šostakovič a cinquant’anni dalla scomparsa

Con Paolo Nori e il Trio di Parma

Scrittore, traduttore, studioso di Dostoevskij e della letteratura russa, Paolo Nori è una voce lucida e appassionata nel restituire la complessità e il fascino di un mondo oggi più che mai al centro dell’attualità geopolitica e culturale. Il suo contributo all’appuntamento dedicato a Šostakovič rappresenta non solo un omaggio a un grande compositore, ma anche un’occasione preziosa per riflettere, attraverso l’arte, sul nostro presente.

Trio di Parma

Fondato nel 1990, il Trio di Parma è un ensemble cameristico italiano di fama internazionale. Ha vinto prestigiosi concorsi, tra cui il “Vittorio Gui” di Firenze, il “Premio Trio di Trieste” e l’ARD di Monaco. Si esibisce regolarmente nelle più importanti sale da concerto del mondo e vanta una vasta discografia, che comprende tutte le principali opere cameristiche scritte per questa formazione.

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2025 – ORE 20.30 – AUDITORIUM DEL CARMINE

Le quattro stagioni e il lamento della Terra

Un viaggio intenso e poetico per ascoltare il grido sofferente del nostro Pianeta

Con Stefano Mancuso, Ksenia Milas e I Musici di Parma

Stefano Mancuso è uno dei massimi esperti mondiali di neurobiologia vegetale, noto per la sua capacità di unire rigore scientifico e divulgazione poetica. Attraverso i suoi libri e interventi pubblici ha rivoluzionato il nostro modo di guardare alle piante, restituendo dignità e centralità alla vita vegetale nel dibattito ecologico e culturale contemporaneo.

Ksenia Milas

Ksenia Milas svolge un’intensa attività concertistica internazionale come solista e docente all’Accademia Internazionale di Imola. Ha inciso opere di Ysaÿe, Paganini e Auerbach per prestigiose etichette, ottenendo importanti riconoscimenti dalla critica. Ha suonato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale d’Ucraina e collaborato con Gianna Fratta. È stata premiata dal Parlamento Europeo per il progetto “La musica Unisce”.

I Musici di Parma

Formatasi nel 2002 dall’unione di musicisti che collaborano con le più importanti orchestre italiane ed estere, l’Orchestra da Camera I Musici di Parma affronta un ampio repertorio che va dal barocco al classicismo, fino al repertorio novecentesco e contemporaneo. Hanno accompagnato in concerti e recital musicisti e cantanti di fama internazionale (tra cui Giovanni Gnocchi, Enrico Bronzi, Thibaut Garcia, Enrico Fagone, Massimo e Alessandro Quarta, Simonide Braconi, e molti altri) e si sono esibiti in importanti teatri, sale da concerto e festival, in Italia e all’estero.

SABATO 25 OTTOBRE 2025 – ORE 20.30 – TEATRO FARNESE

C’è spazio per tutti!

La conquista dello spazio tra risate stellari e galassie sonore

Con Leo Ortolani, Marco Pierobon e I Filarmonici di Busseto

Creatore di Rat-Man, Leo Ortolani è una delle voci più brillanti e originali del fumetto italiano. Con la sua ironia tagliente e uno sguardo acuto sulla realtà, riesce a raccontare temi complessi – dalla scienza allo spazio – con leggerezza intelligente e profondità inattesa, coinvolgendo pubblici di tutte le età.

Marco Pierobon

Marco Pierobon, trombettista italiano di fama internazionale, è stato Prima Tromba del Maggio Musicale Fiorentino e dell’Accademia di Santa Cecilia, collaborando anche con la Chicago Symphony e la Filarmonica della Scala. Si è esibito come solista e direttore in Europa, Asia e Americhe, e ha partecipato a prestigiosi eventi come l’International Trumpet Guild e l’Expo di Astana.

I Filarmonici di Busseto

L’ensemble prende il nome dalla storica formazione di Busseto di cui Giuseppe Verdi fu compositore e direttore negli anni dal 1836 al 1839, ed è composto da alcune stelle del concertismo mondiale. Ricostituito in età moderna da Corrado Giuffredi, il gruppo cameristico da venticinque anni è invitato a tenere il prestigioso “Concerto di Capodanno” di Parma al Teatro Regio. Hanno suonato nelle più importanti sale da concerto del mondo (Filarmonica di San Pietroburgo, Teatro alla Scala di Milano, Carnegie Hall di New York, e molte altre) in oltre 50 paesi, riscuotendo sempre unanime successo di critica e pubblico. Collaborano in qualità di prime parti con le più rinomate orchestre italiane ed europee. L’ensemble è composto da Corrado Giuffredi, clarinetto; Cesare Chiacchiaretta, fisarmonica e bandoneon; Giampaolo Bandini, chitarra; Antonio Mercurio, contrabbasso; Roger Catino, percussioni.

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 2025 – ORE 20.30 – TEATRO REGIO

C’è la mia patria in quelle pietre

Un’esperienza intima e sorprendente, un ritorno alle radici dell’esistenza. Lella Costa legge La Patria di Patrizia Cavalli

Con Lella Costa, Cesare Chiacchiaretta e I Musici di Parma diretti da Giampaolo Bandini

Lella Costa è una protagonista assoluta del teatro italiano, nota per la sua grande capacità interpretativa e il suo impegno civile. Attrice, autrice e voce femminile tra le più riconoscibili e apprezzate, porta sulla scena una riflessione costante sulla parola, sull’identità e sui temi più urgenti del nostro presente, con uno stile colto, ironico e profondamente umano.

Cesare Chiacchiaretta

Cesare Chiacchiaretta, fisarmonicista e bandoneonista nato a Chieti, si è diplomato con lode al Conservatorio di Bari e si è perfezionato con maestri di fama internazionale. Vincitore del prestigioso Concorso di Castelfidardo nel 1993, ha rappresentato l’Italia in importanti competizioni mondiali. Si esibisce come solista e camerista in Europa e oltre, collaborando con artisti come Corrado Giuffredi, Danilo Rossi e Leo Brouwer. Ha suonato sotto la direzione di Riccardo Muti e si distingue per la profonda conoscenza della musica di Astor Piazzolla.

I Musici di Parma

Formatasi nel 2002 dall’unione di musicisti che collaborano con le più importanti orchestre italiane ed estere, l’Orchestra da Camera I Musici di Parma affronta un ampio repertorio che va dal barocco al classicismo, fino al repertorio novecentesco e contemporaneo. Hanno accompagnato in concerti e recital musicisti e cantanti di fama internazionale (tra cui Giovanni Gnocchi, Enrico Bronzi, Thibaut Garcia, Enrico Fagone, Massimo e Alessandro Quarta, Simonide Braconi, e molti altri) e si sono esibiti in importanti teatri, sale da concerto e festival, in Italia e all’estero.

Giampaolo Bandini

Giampaolo Bandini è oggi considerato tra i migliori chitarristi italiani sulla scena internazionale. Figura regolarmente nei cartelloni dei più importanti Festival di tutto il mondo (Teatro alla Scala di Milano, Filarmonica di San Pietroburgo, Carnegie Hall di New York, International Center for performing arts di Pechino, Sala Tchaikovsky di Mosca, Arts Center di Seoul, Ircam di Parigi). Ha effettuato tournée in più di 50 paesi, sia come solista sia con le più importanti orchestre internazionali. Nel 2011 gli è stata conferita dal Comitato Scientifico del Convegno di Alessandria la Chitarra d’oro per la promozione. Tiene masterclass e corsi di perfezionamento in tutto il mondo.