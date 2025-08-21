“VIDICIATICO STREET FOOD” dal 21 al 23 agosto

LIZZANO IN BELVEDERE (BO) – DA GIOVEDÍ 21 A SABATO 23 AGOSTO torna il VIDICIATICO STREET FOOD, edizione numero dieci dell’attesissimo appuntamento di fine estate che come ormai da tradizione animerà le vie del Borgo Antico di Vidiciatico (BO) a suon di buon cibo, musica dal vivo, artigianato, animazione e relax per tutta la famiglia!

Tante e per tutti i gusti le specialità gastronomiche presenti fra tigelle, borlenghi montanari, arrosticini abruzzezi, lampredotto, hamburger, pesce fritto, american BBQ e molto altro ancora, incluse golose novità come l’imperdibile truck di cucina Made in Sardegna. Il tutto come sempre annaffiato dalle birre artigianali proposte dai Beer Brothers On The Road ed accompagnato da un super calendario di musica dal vivo.

Si parte GIOVEDÌ 21 esordio con il super sound di FILO DJ, pronto a far scatenare il pubblico presente di tutte le età. VENERDÌ 22 toccherà invece ai FUORI BOLLA, seguitissima band locale, mentre SABATO 23 si rinnova l’appuntamento con gli SS DOUBLE P, travolgente gruppo bolognese che salirà al fresco dei monti per far saltare tutta la festa al ritmo dei grandi classici Rock.

Al relax di mamme e ai papà ci penserà invece l’AREA BIMBI, con tante iniziative dedicate ai piccoli ospiti della festa: dalla BABYDANCE a cura delle VidiGirls, in calendario venerdì (ore 18) e sabato (ore 17.30), all’appuntamento con MAGO ANDREI, che a partire dalle ore 18.30 di sabato proporrà un coinvolgente spettacolo magico scandito da trucchi, illusioni sorprendenti, risate contagiose e meraviglia per grandi e piccini.

Da non lasciarsi sfuggire per finire un giro fra le bellissime opere di ARTIGIANATO ARTISTICO presenti nella splendida cornice medievale di Cà Gherardi.

Evento ed iniziative saranno a ACCESSO GRATUITO. Il VIDICIATICO STREET FOOD è un evento organizzato dalla Pro Loco di Vidiciatico con il Patrocinio del Comune di Lizzano in Belvedere.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

ORARI:

GIOV. 21: dalle 18 alle 24

VEN. 22 e SAB. 23: dalle 11 alle 24

Per info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/vidistreetfood?ref=tn_tnmn

