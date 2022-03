«Vestirsi al tempo delle grandi cattedrali»

Mercoledì 23 marzo 2022 ore 18 conferenza online con la dott.ssa Cristina Giorgetti

PIACENZA – Per il ciclo di conferenze dedicate a MEDIOEVO: COSTUME E SOCIETÀ, l’appuntamento sarà Mercoledì 23 marzo alle ore 18, che vedrà come relatrice la professoressa Cristina Giorgetti, dell’Accademia di Belle Arti di Firenze con la quale entreremo nel mondo della storia della moda.

La conferenza tratterà in primis dello stile europeo diffusosi e consolidatosi al tempo in cui in Europa furono concepite ed edificate le Grandi Cattedrali, trait d’union culturale e ideale. Porrà il punto quindi sulla percezione dei corpi e delle vesti e del senso del colore nell’alto medioevo, con attenzione alle modalità di stratificazione e vestibilità dei vari capi. Quindi verterà sulle modalità di taglio e assemblaggio dei principali capi anche in funzione delle tipologie tessili e si soffermerà sulle forme dell’abbigliamento, degli accessori e delle pettinature tra il 1100 e il 1250. Non mancheranno note di riferimento sulla città di Piacenza e le sue stoffe.

L’appuntamento si svolgerà online su piattaforma Zoom alle ore 18.00. Per partecipare, con la possibilità di interagire tramite eventuali domande e richieste di curiosità, è necessario iscriversi compilando il form contenuto nella seguente pagina web:

https://cattedralepiacenza.it/event/medioevo-costume-e-societa-2022-02-23-2022-03-23/

Il giorno dell’evento sarà inviato il link di Zoom ai soli scritti.

Senza la possibilità di interazione con il relatore l’incontro sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook: Complesso Monumentale Cattedrale di Piacenza

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com