Università popolare di Parma: al via 190 corsi

Aperte le iscrizioni per l’Anno accademico 2025-2026. 156 corsi in città e 34 in provincia. Il presidente Fadda: “Offerta formativa in costante crescita ed aperta a tutti”

PARMA – Riparte, a pieno ritmo, l’attività dell’Università popolare di Parma, fondata nel 1901 da eminenti personalità della cultura che credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell’elevazione delle classi più deboli e più bisognose.

Per l’anno accademico 2025-2026 sono proposti 190 corsi dei quali 156 a Parma città e 34 in provincia nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano, Neviano degli Arduini, Sorbolo-Mezzani e Sissa-Trecasali. Dodici corsi si svolgeranno on line, in modalità telematica.

Le tematiche

I corsi, tenuti da oltre 80 docenti, sono attinenti alle seguenti tematiche:

lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, ebraico, giapponese e russo);

storia e arte locale (monumenti, folclore, Antelami, Correggio, Maria Luigia, Verdi, palazzi, giardini, osterie);

archeologia e arte: Rinascimento, Medioevo, Cinquecento;

storia, filosofia, economia (contemporanea, europea, russa, Cina, geopolitica, Mazzini, San Francesco);

letteratura (russa contemporanea, novecento spagnolo, latino-americana, teatro greco antico, poeti inglesi, fumetti);

psicologia e mitologia (scienze esoteriche, astrologia, mito, carta astrale, grafologia);

salute e benessere (corpo umano, memoria, yoga, ballo country);

arte, musica e spettacolo (disegno e pittura, teatro, scrittura creativa, canzone d’autore, musica classica);

scienza, natura e ambiente (flora, territorio, intelligenza artificiale);

informatica e smartphone.

I corsi nuovi

Numerosi i corsi nuovi:

storia europea;

storia del pensiero femminista;

lingua e cultura ebraica;

passeggiate per strade e osterie della città;

Francesco d’Assisi e i primi 100 anni di storia francescana;

introduzione alla grafologia;

scrittura creativa;

viaggio nelle colonne sonore;

storia e cronaca del rock degli anni ‘60;

retorica e mass media;

estetica e filosofia dell’arte;

etica;

le origini del capitalismo;

donne in poesia;

la crisi dell’Occidente;

lingua e cultura della Romania;

alla scoperta dell’intelligenza artificiale;

musica in scena;

fotografia, l’immagine come racconto emozionale;

il Seicento in Inghilterra e i poeti metafisici.

Le date

I corsi inizieranno giovedì 6 novembre 2025.

L’inaugurazione dell’anno accademico si terrà martedì 11 novembre alle 17 presso l’auditorium di Ape Parma Museo in via Farini 32/a con una prolusione del dottor Antonio Cuzzoli (già direttore dipartimento emergenza Asst Cremona e direttore scientifico Casa di Cura Città di Parma) sul tema “Giacomo Casanova, poliedrico ambasciatore di cultura”.

Iscrizioni

Aperte sino al 31 ottobre in Borgo Sorgo 12/a dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Solo in ottobre anche al sabato dalle 9.00 alle 12.00. Le iscrizioni nei comuni del territorio presso i vari uffici comunali. Possibile anche l’iscrizione online.

Per i corsi che si avvieranno nel 2026, le iscrizioni sono possibili entro, e non oltre, i sette giorni che precedono l’inizio della prima lezione.

I corsi sono a pagamento: quota associativa di 25,00 euro e contributo per i singoli corsi da 40,00 a 310,00 euro a seconda del tipo e della durata del corso.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Università Popolare in Borgo Sorgo 12/a tel 0521 287249

Conferenze pubbliche e uscite culturali

Sono previste conferenze pubbliche mensili gratuite presso l’auditorium dell’Università Popolare in Borgo Sorgo 12/a e vari itinerari di divulgazione culturale.

Sito internet

Il programma integrale con descrizione dei corsi, orari di inizio e fine, docente, sede, contributo è consultabile sul sito internet dell’Università Popolare www.universitapopolare.pr.it

I commenti

“Con grande gioia – dichiara Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – ospitiamo anche quest’anno la presentazione dei corsi dell’Università popolare. Una realtà ultracentenaria che si è posta il lodevole obiettivo di rendere accessibile a tutti e tutte la formazione in merito a numerose discipline, non solo in città ma anche in diversi comuni del territorio provinciale. La formazione permanente è un valore aggiunto per accrescere conoscenze e competenze per tutto il corso della vita. L’offerta di corsi è in crescita rispetto allo scorso anno, così come l’apprezzamento di cittadini e cittadine in tutto il Parmense”.

“L’anno accademico 2024-25 – aggiunge Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma – si è svolto regolarmente e le lezioni si sono concluse nel giugno 2025. Sono stati attivati 151 corsi, di cui 115 a Parma città e 36 nei comuni, con 1.468 iscritti e si sono svolte 3.445 ore di lezione. Ora ripartiamo con la proposta per il 2025-2026”.