Università popolare di Parma: al via 190 corsi

Aperte le iscrizioni per l’Anno accademico 2025-2026. 156 corsi in città e 34 in provincia. Il presidente Fadda: “Offerta formativa in costante crescita ed aperta a tutti”
PARMA – Riparte, a pieno ritmo, l’attività dell’Università popolare di Parma, fondata nel 1901 da eminenti personalità della cultura che credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell’elevazione delle classi più deboli e più bisognose.
Per l’anno accademico 2025-2026 sono proposti 190 corsi dei quali 156 a Parma città e 34 in provincia nei comuni di Collecchio, Colorno, Felino, Langhirano, Neviano degli Arduini, Sorbolo-Mezzani e Sissa-Trecasali. Dodici corsi si svolgeranno on line, in modalità telematica.
Le tematiche
I corsi, tenuti da oltre 80 docenti, sono attinenti alle seguenti tematiche:
- lingue (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, ebraico, giapponese e russo);
- storia e arte locale (monumenti, folclore, Antelami, Correggio, Maria Luigia, Verdi, palazzi, giardini, osterie);
- archeologia e arte: Rinascimento, Medioevo, Cinquecento;
- storia, filosofia, economia (contemporanea, europea, russa, Cina, geopolitica, Mazzini, San Francesco);
- letteratura (russa contemporanea, novecento spagnolo, latino-americana, teatro greco antico, poeti inglesi, fumetti);
- psicologia e mitologia (scienze esoteriche, astrologia, mito, carta astrale, grafologia);
- salute e benessere (corpo umano, memoria, yoga, ballo country);
- arte, musica e spettacolo (disegno e pittura, teatro, scrittura creativa, canzone d’autore, musica classica);
- scienza, natura e ambiente (flora, territorio, intelligenza artificiale);
- informatica e smartphone.
I corsi nuovi
Numerosi i corsi nuovi:
- storia europea;
- storia del pensiero femminista;
- lingua e cultura ebraica;
- passeggiate per strade e osterie della città;
- Francesco d’Assisi e i primi 100 anni di storia francescana;
- introduzione alla grafologia;
- scrittura creativa;
- viaggio nelle colonne sonore;
- storia e cronaca del rock degli anni ‘60;
- retorica e mass media;
- estetica e filosofia dell’arte;
- etica;
- le origini del capitalismo;
- donne in poesia;
- la crisi dell’Occidente;
- lingua e cultura della Romania;
- alla scoperta dell’intelligenza artificiale;
- musica in scena;
- fotografia, l’immagine come racconto emozionale;
- il Seicento in Inghilterra e i poeti metafisici.
Le date
I corsi inizieranno giovedì 6 novembre 2025.
L’inaugurazione dell’anno accademico si terrà martedì 11 novembre alle 17 presso l’auditorium di Ape Parma Museo in via Farini 32/a con una prolusione del dottor Antonio Cuzzoli (già direttore dipartimento emergenza Asst Cremona e direttore scientifico Casa di Cura Città di Parma) sul tema “Giacomo Casanova, poliedrico ambasciatore di cultura”.
Iscrizioni
Aperte sino al 31 ottobre in Borgo Sorgo 12/a dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Solo in ottobre anche al sabato dalle 9.00 alle 12.00. Le iscrizioni nei comuni del territorio presso i vari uffici comunali. Possibile anche l’iscrizione online.
Per i corsi che si avvieranno nel 2026, le iscrizioni sono possibili entro, e non oltre, i sette giorni che precedono l’inizio della prima lezione.
I corsi sono a pagamento: quota associativa di 25,00 euro e contributo per i singoli corsi da 40,00 a 310,00 euro a seconda del tipo e della durata del corso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria della Università Popolare in Borgo Sorgo 12/a tel 0521 287249
Conferenze pubbliche e uscite culturali
Sono previste conferenze pubbliche mensili gratuite presso l’auditorium dell’Università Popolare in Borgo Sorgo 12/a e vari itinerari di divulgazione culturale.
Sito internet
Il programma integrale con descrizione dei corsi, orari di inizio e fine, docente, sede, contributo è consultabile sul sito internet dell’Università Popolare www.universitapopolare.pr.it
I commenti
“Con grande gioia – dichiara Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – ospitiamo anche quest’anno la presentazione dei corsi dell’Università popolare. Una realtà ultracentenaria che si è posta il lodevole obiettivo di rendere accessibile a tutti e tutte la formazione in merito a numerose discipline, non solo in città ma anche in diversi comuni del territorio provinciale. La formazione permanente è un valore aggiunto per accrescere conoscenze e competenze per tutto il corso della vita. L’offerta di corsi è in crescita rispetto allo scorso anno, così come l’apprezzamento di cittadini e cittadine in tutto il Parmense”.
“L’anno accademico 2024-25 – aggiunge Italo Comelli, presidente dell’Università Popolare di Parma – si è svolto regolarmente e le lezioni si sono concluse nel giugno 2025. Sono stati attivati 151 corsi, di cui 115 a Parma città e 36 nei comuni, con 1.468 iscritti e si sono svolte 3.445 ore di lezione. Ora ripartiamo con la proposta per il 2025-2026”.