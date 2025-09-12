Università di Parma: aperte le prenotazioni per gli appuntamenti della Notte europea della Ricercatrici e dei Ricercatori che richiedono l’iscrizione

La manifestazione in programma per il 26 settembre

PARMA – All’Università di Parma sono aperte fino al 24 settembre le prenotazioni per gli appuntamenti della Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori che richiedono l’iscrizione. Promossa in città dall’Ateneo con la co-organizzazione e il patrocinio del Comune di Parma e di Imem – Cnr, la Notte europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori è la più importante manifestazione europea di comunicazione scientifica.

L’Ateneo proporrà per il 26 settembre tantissimi appuntamenti: esperimenti, esposizioni, seminari e laboratori, giochi e molto altro, per un pubblico ampio ed eterogeneo dai tre anni in su.

Le attività sono quasi tutte a libero accesso ma alcune, come detto, richiedono la prenotazione che sarà possibile effettuare esclusivamente online attraverso il sito web ufficiale dell’evento (https://lanottedeiricercatori.unipr.it/).

La manifestazione di Parma rientra anche quest’anno nell’ambito del progetto LEAF, coordinato a livello nazionale da Frascati Scienza, cui partecipano numerose università ed enti di ricerca italiani. LEAF, acronimo per “heaL thE plAnet’s Future”, “cura il futuro del pianeta”, è finanziato dalla Commissione Europea.

Per avere informazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail comunicarelaricerca@unipr.it o seguire i social FB e IG