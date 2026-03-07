“Una stanza tutta per te” debutta con il romanzo rosa e la creatività

RICCIONE (RN) – Sabato 7 marzo (ore 17) prende il via la nuova edizione della rassegna culturale “Una stanza tutta per te”, ideata e coordinata dalla scrittrice riccionese Debora Grossi. A pochi giorni dal debutto, l’entusiasmo è già altissimo: restano infatti pochi posti ancora disponibili per partecipare al primo dei tre appuntamenti in calendario, per il quale occorre prenotarsi in biblioteca.
L’esordio di sabato 7 marzo intitolato “Tutte le sfumature del romance” si annuncia come un gruppo di lettura creativo pensato per divertirsi con i propri libri preferiti. I partecipanti avranno l’occasione di esplorare le diverse sensibilità narrative di questo genere che da alcuni anni riempie le classifiche. Durante il pomeriggio, ciascuno potrà portare con sé una copia del romanzo preferito che verrà personalizzata attraverso un’attività laboratoriale di diamond painting guidata da Noemi Bernardi, offrendo un’occasione unica per coniugare la passione per la lettura con la creatività e il confronto.
La rassegna proseguirà poi il 14 marzo con la giornalista Grazia Buscaglia, che presenterà il romanzo “L.E.I. L’estrema illusione” in un dialogo condotto da Nives Concolino. Il ciclo si concluderà il 21 marzo con l'”Allenamento al benessere” insieme a Sabrina Giorgini, docente universitaria ed esperta in Scienza dell’allenamento, che presenterà il libro “Buon viaggio, tesoro. Imparare a volersi bene”.
Tutti gli appuntamenti si svolgeranno alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (Centro della Pesa, viale Lazio 10) con ingresso libero e gratuito. La prenotazione è necessaria solo per la giornata del 7 marzo.