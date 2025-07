Una nuova settimana di cinema sotto le stelle all’Arena San Biagio (FOTO)

Tutte le proiezioni da questa sera a domenica 20 luglio

CESENA – Prosegue la programmazione estiva dell’Arena San Biagio (via Serraglio, 20), cuore pulsante dell’estate cesenate, che accompagnerà il pubblico fino al 9 settembre con un ricco calendario di proiezioni. La settimana da lunedì 14 a domenica 20 luglio si preannuncia particolarmente intensa e coinvolgente, con film d’autore e titoli pluripremiati, in grado di emozionare e far riflettere.

Si parte questa sera, lunedì 14 luglio, con ‘Vermiglio’ di Maura Delpero. Presentato in anteprima alla 81esima Mostra del Cinema di Venezia e vincitore di 7 David di Donatello 2025, è un racconto potente ambientato durante la Seconda guerra mondiale. In una frazione montana del Trentino, la famiglia Graziadei vive un’esistenza fatta di fatica, rigore e valori scolpiti nella neve e nel silenzio. Ma tutto cambia quando decidono di ospitare un soldato siciliano disertore. Delpero regala al grande pubblico una storia di trasformazione, coraggio e intimità, in un paesaggio che diventa protagonista silenzioso.

Martedì 15 luglio, sarà la volta di ‘Diamanti’ di Ferzan Ozpetek, omaggio poetico e visionario alla femminilità, tra realtà e memoria, con un cast d’eccezione. Ozpeteck vuole fare un film sulle donne, ma non svela nulla. Le osserva, le ascolta, fino a quando la narrazione si trasforma e ci trasporta in un’altra epoca: una sartoria diventa centro pulsante di ricordi, relazioni e sogni. Un’opera raffinata che ha conquistato un David di Donatello, dove il confine tra realtà e immaginazione si fa sempre più sottile.

Mercoledì 16 luglio sul grande schermo arriverà ‘Sotto le foglie’ di François Ozon, un melodramma dal sapore classico ma dallo sviluppo sorprendente. È un racconto intenso e avvolgente che scava nel passato di due anziane donne con eleganza e colpi di scena.

Giovedì 17 luglio si proseguirà con ‘Paternal Leave’, esordio alla regia di Alissa Jung, una delicata e potente riflessione sul legame tra genitori e figli, tra silenzi e rivelazioni. Un racconto intimo e sincero sull’adolescenza, il bisogno di radici e la complessità dell’essere genitori. Venerdì 18 luglio approderà in arena ‘Nonostante’ di Valerio Mastandrea, un’opera fuori dagli schemi che mescola introspezione e umanità. Un uomo ricoverato in ospedale vive con sorprendente serenità la sua degenza, come fosse una sospensione dalla vita reale. Ma l’arrivo di una nuova paziente, furiosa e insofferente, rompe l’equilibrio e dà il via a un’intensa relazione fatta di scontri, complicità e rivelazioni. Un film unico nel panorama nazionale, vincitore del David per il miglior soggetto, che conferma lo stile personale e non convenzionale di Mastandrea.

Sabato 19 luglio spazio all’attesissimo ‘Napoli New York’ di Gabriele Salvatores: una favola di formazione dal respiro epico, con uno straordinario Pierfrancesco Favino. Nella Napoli del dopoguerra, tra macerie e miseria, Carmine e Celestina sognano una vita migliore. Una notte si imbarcano come clandestini su una nave diretta in America. Salvatores trasforma un soggetto inedito di Fellini e Pinelli in un racconto commovente, fatto di sogni, amicizia e speranza. Vincitore del David di Donatello per la miglior sceneggiatura non originale.

La settimana si chiuderà in grande stile domenica 20 luglio con ‘Anora’ di Sean Baker, vincitore di 5 Premi Oscar e miglior film internazionale ai David 2025, è già un classico del cinema contemporaneo. Un’esplosiva favola moderna ambientata tra Brooklyn e Mosca, capace di mescolare dramma e ironia con autenticità travolgente. Con uno stile crudo, sincero e vibrante, Baker ci trascina nella storia di una donna che lotta per la propria dignità, tra sogni e disillusioni.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21:30. Il costo del biglietto è di 3,50 euro a persona per film italiani ed europei (Cinema Revolution), 6.50 euro invece per gli altri titoli. Per tutte le informazioni contattare la mail info@cinemaeliseo.it o i canali Instagram e Facebook di Cesena Cinema e Arena San Biagio.