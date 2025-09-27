Una collettiva di voci visive nel mondo dell’arte contemporanea

Apre la mostra collettiva “Singolare plurale”, 18 artisti italiani in esposizione

REGGIO EMILIA – Sabato 27 settembre presso il locale “Macramè”, inaugura “Singolare plurale”, la mostra collettiva che riunisce i soci artisti per l’anno 2025 dell’associazione Altro Spazio D’arte, organizzatrice dell’evento.

Un appuntamento che non rappresenta soltanto un momento espositivo, ma anche un’occasione di condivisione e riconoscimento reciproco all’interno della comunità creativa.

Le opere di 18 artisti – Silvia Biondi, Davide Brunello, Melania Di Luigi, Stephanie Fano, Gabriele M. L. Ferrara, Annamaria Foglia, Luca Genovese, Marco Iori, Nawelles La Rosa, Francesco Marinaro, Giovanni Miale, Nicla Muolo, Fabio Pasquali, Giuseppe Rametta, Simona Rovesti, Alessandra Russo, Laura Silvestrini e Noemi Zanini – testimoniano la varietà di linguaggi e sensibilità che animano la scena artistica italiana.

Ogni artista espone una sola opera, scelta per esprimere con forza e chiarezza la propria visione personale. Pittura, fotografia, scultura e illustrazione si intrecciano così in un percorso che restituisce al pubblico un panorama sfaccettato e contemporaneo, capace di riflettere la complessità del presente.

La mostra nasce con l’intento di offrire uno spazio aperto all’autenticità e alla diversità dello sguardo individuale. Il risultato è un ritratto corale del nostro tempo: una trama di linguaggi visivi differenti ma complementari, che danno vita a un dialogo ricco e non lineare tra materia, immagine e pensiero.

“Singolare plurale” si propone quindi come un invito a immergersi in un’esperienza di autentico arricchimento, in cui l’arte diventa strumento di confronto e di scoperta.

Informazioni utili:

“Singolare plurale” dal 27/09 al 20/11/25 Inaugurazione: sabato 27 settembre ore 18 Ingresso gratuito per tutta la durata della mostra

Presso Ristorante Wine & Cocktail Bar Caffetteria MACRAME’ in Via Francesco Crispi, 3 – 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 580693 – macrame.re – info@macrame.re

Organizzazione

La mostra è promossa da Altro Spazio D’arte APS, realtà che da anni sostiene e valorizza la produzione artistica contemporanea, offrendo spazi di confronto e

occasioni di crescita culturale. Con iniziative espositive, eventi e attività di formazione, l’associazione si impegna a creare ponti tra artisti, pubblico e territorio, favorendo la diffusione dell’arte in tutte le sue forme.