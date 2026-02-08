Un podcast di RaiPlay Sound per i cinquant’anni di Radio Alice

Lunedì 9 febbraio la presentazione in piazza coperta di Salaborsa con Bifo e Valerio Minnella, fondatori e voci dell’emittente bolognese

BOLOGNA – A cinquant’anni esatti dall’esperienza della famosa radio libera bolognese, che trasmise per la prima volta il 9 febbraio 1976, lunedì 9 febbraio alle ore 18 in piazza coperta di Salaborsa Bologna CIttà Creativa della Musica UNESCO presenta al pubblico la serie podcast “Radio Alice, voci e storie dal ’77”. Si tratta di un podcast originale RaiPlay Sound che, in sei puntate, ricostruisce la parabola della mitica emittente bolognese, inquadrandola nel complesso tessuto politico, sociale e culturale del tempo.

Il podcast, oltre ad analizzare il contesto che rese possibile la nascita delle prime radio libere in Italia con suoni e musiche del periodo, offre una riflessione inedita sul contributo prezioso della radio nella trasformazione della comunicazione e nella sperimentazione di un linguaggio capace di anticipare, in tempi non sospetti, quello che sarà il ruolo dei social nelle grandi rivoluzioni di massa.

La narrazione si avvale del racconto di alcuni diretti protagonisti di quell’esperienza: Franco “Bifo” Berardi, Valerio Minnella e Patrizio Fariselli, ma anche un attento conoscitore del progetto come Wu Ming 1. A questi si aggiungono i contributi analitici della Prof.ssa Marta Perrotta (Università Roma Tre) e del filosofo Stefano Bonaga, che guidano l’ascoltatore in un’osservazione ravvicinata del ’77 bolognese, restituendo la complessità di quella carica creativa ed esplosiva che ha cambiato per sempre il mondo dell’etere italiano.

La serie podcast “Radio Alice, voci e storie dal ’77”, che sarà online a partire da lunedì 9 febbraio sulla piattaforma RaiPlay Sound, è ideata, scritta e condotta da Maria Antonietta Giudicissi, con la direzione artistica di Andrea Borgnino. Il sound design e le ricerche d’archivio sono a cura di Francesca Dal Cero, editing e ricerche d’archivio di Paola Manduca. Responsabile di produzione: Giulia Giannuli. Si ringrazia Fabrizia Brunati.

Programma della presentazione in Salaborsa

Introduce Daniele Del Pozzo, Assessore alla Cultura del Comune di Bologna.

Intervengono Franco Berardi “Bifo”, Valerio Minnella e Paolo Ricci, fondatori e voci di Radio Alice; Andrea Borgnino, Responsabile Podcast Originali RaiPlay Sound; Maria Antonietta Giudicissi, autrice e voce del podcast.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Più info: cittadellamusica.comune.bologna.it