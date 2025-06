Un nuovo capitolo con il seminario di scrittura a Tiedoli

Dalle parole che abbattono muri alla formazione sul campo: lo storico concorso letterario di Borgo Val di Taro si arricchisce con un weekend creativo guidato dallo scrittore Alessandro Bastasi nella verde cornice dell’Appennino parmense

BORGO VAL DI TARA (PR) – Il rinomato Premio letterario La Quara, giunto alla sua dodicesima edizione, amplia i suoi orizzonti culturali con una nuova iniziativa dedicata agli aspiranti scrittori. Quest’anno, il concorso letterario di Borgo Val di Taro che esplora il tema “Il muro” non si limiterà a raccogliere e premiare racconti brevi, ma offrirà anche un’opportunità formativa senza precedenti attraverso un seminario di scrittura che si terrà nella suggestiva cornice della Canonica di Tiedoli.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un percorso completo per chi ama la scrittura: non solo un premio che riconosce il talento, ma anche un momento di formazione per coltivarlo. Nel fine settimana del 26 e 27 luglio 2025, gli appassionati di narrativa potranno immergersi in un’esperienza intensiva guidata da Alessandro Bastasi, autore di numerosi romanzi, tra cui i recenti “La seconda volta” e “Qof”, che condurrà il seminario con la collaborazione di Roberto Ochi.

Il workshop si snoderà attraverso i fondamentali della narrazione: dall’esplorazione dei generi letterari alla scelta tra narratore in prima persona e onnisciente, dalla costruzione dei personaggi all’elaborazione della trama e della struttura, fino allo sviluppo di uno stile personale. Inoltre riflessioni sull’attuale sistema editoriale italiano, con approfondimenti sul ruolo delle case editrici, degli agenti letterari e degli editor, oltre che sulle dinamiche di distribuzione nelle librerie fisiche e digitali.

«Questa collaborazione tra il Premio La Quara e Tiedoli rappresenta un passo importante per la crescita culturale del nostro territorio» afferma Martina Fortunati, assessora di Borgo Val di Taro. «Crediamo fermamente che la letteratura non debba essere solo celebrata, ma anche coltivata attivamente. Offrire un percorso formativo accanto al nostro storico concorso significa dare strumenti concreti a chi desidera esprimersi attraverso la scrittura e magari partecipare alla prossima edizione del Premio con una maggiore consapevolezza creativa».

Il Premio La Quara, che quest’anno invita gli scrittori a riflettere sui muri fisici e metaforici che caratterizzano la nostra società, trova così un naturale complemento in questo seminario che aiuta gli aspiranti autori a superare proprie barriere creative. Come sottolinea il professor Massimo Beccarelli, ideatore del Premio, «la scrittura è di per sé un atto di superamento dei muri del silenzio e dell’incomprensione. Formare nuove voci narrative significa contribuire ad arricchire il dialogo culturale del nostro Paese».

Il seminario si terrà nella Canonica di Tiedoli, un luogo immerso nel verde dell’Appennino parmense che offre il contesto ideale per la concentrazione e l’ispirazione. Gli incontri si svolgeranno sabato 26 luglio dalle 14:30 alle 17:00 e domenica 27 luglio in doppia sessione: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:30. La quota di partecipazione, fissata a 130 euro, sarà interamente destinata all’Associazione APS La Montagna Vive di Tiedoli per la gestione del Centro polifunzionale che ospita l’evento.

Alessandro Bastasi porta al seminario non solo la sua esperienza di romanziere, ma anche un bagaglio culturale arricchito da esperienze internazionali. Nato a Treviso nel 1949 e laureato in fisica, dopo essersi trasferito a Milano ha alternato l’attività di scrittore a quella di attore e giornalista teatrale. Tra il 1990 e il 1995 ha vissuto lunghi periodi all’estero, dalla Russia all’India, dalla Cina al Vietnam fino al Medio Oriente, esperienze che hanno influenzato la sua scrittura e la sua visione del mondo. La sua bibliografia comprende numerosi titoli pubblicati con varie case editrici, tra cui la serie di noir ambientati a Milano e opere come “La scelta di Lazzaro”.

Gli organizzatori del Premio La Quara, da sempre impegnati a creare ponti culturali che superino i confini geografici e le barriere sociali, vedono in questa nuova iniziativa un’ulteriore conferma della vitalità letteraria di un territorio che, pur essendo considerato “periferico”, continua a dimostrare una straordinaria centralità nel panorama culturale italiano. Con la Scuola Holden di Baricco tra i partner, Fondazione Monteparma e Rotary tra i sostenitori, e l’illustratore Luca Soncini per la locandina, “La Quara” dimostra che con le parole si possono abbattere muri.

La cerimonia di premiazione del concorso La Quara si terrà il 30 agosto 2025, preceduta da eventi letterari e culturali che animeranno Borgo Val di Taro, confermando ancora una volta come la provincia italiana possa essere un laboratorio di idee e un centro propulsore di cultura autentica.

Per maggiori info sul Premio La Quara: www.premiolaquara.it

