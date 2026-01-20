Teatro della Regina: il 20 gennaio Stefano Massini racconta l’ascesa di Donald Trump

CATTOLICA (RN) – Dopo i successi nei teatri di tutto il mondo con Lehman Trilogy, martedì 20 gennaio Stefano Massini – unico autore italiano premiato con il Tony Award – porta sul palco del Teatro della Regina un’altra epica americana: l’irresistibile ascesa di Donald J. Trump, da miliardario newyorkese fino alla sua prima elezione alla Casa Bianca.

Con Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man prende forma sul palco la genesi incredibile di un leader che si è proiettato laddove nessun altro, riscrivendosi addosso le regole dell’economia, della finanza, della politica e perfino della civiltà. A soli quarant’anni già vegliava sull’umano consesso, dall’alto di un attico di 3000 metri quadri con vista su Manhattan da dove pianificava il suo regno di monarca assoluto, simbolo e incarnazione del potere. In un succedersi incalzante di colpi di scena, di incontri decisivi e di vertiginose montagne russe fra trionfi e bancarotte, Massini ripercorre la rocambolesca gimkana esistenziale di un uomo che si è trasformato in marchio commerciale, in icona, in brand, in testimonial del suo stesso successo e sponsor della propria scalata, sempre spingendosi oltre il limite e oltre il lecito, in una sfida instancabile che non ammette l’ipotesi della resa ma sempre e solo l’ebbrezza del rilancio. Si scopre allora che Donald è in fondo la personificazione del nostro tempo, di cui esprime perfettamente il caos fra realtà e reality, fra fake e fiction, fra persona e personaggio.

Ne nasce un racconto rivelatorio e per molti aspetti raggelante, che conferma il teatro nella sua missione antichissima di occhio critico sulla contemporaneità, di cui può cogliere ombre e abissi con la semplicità disarmante di una narrazione necessaria.

Si avvisa che durante lo spettacolo verranno utilizzate luci stroboscopiche.

Il prossimo appuntamento è in programma domenica 1° febbraio alle ore 18: in scena al Teatro della Regina Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi con Art, la commedia scritta da Yasmina Reza.

Informazioni e biglietteria

TEATRO DELLA REGINA

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30, sabato dalle 10.00 alle 13.00.

Nelle sere di spettacolo, oltre ai consueti orari di apertura, la biglietteria sarà aperta dalle ore 19.00.

La vendita dei biglietti online si chiuderà alle ore 20.30.

vendita on line: www.vivaticket.it

www.teatrodellaregina.it

tel. 0541 966778 – e-mail: info@teatrodellaregina.it