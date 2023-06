Un Lanterna lampo per Minardi

È durato soltanto una speciale l’impegno ligure per il pilota di Parma, costretto al ritiro per un problema tecnico ma fiducioso per il ritorno di fronte al pubblico amico

FELINO (PR) – Doveva essere una festa, una trasferta da vivere all’insegna del divertimento in un contesto a lui particolarmente caro ed invece il fine settimana di Massimo Minardi, di scena al Rally della Lanterna valevole per la Coppa Rally ACI Sport di seconda zona, si è trasformato in un boccone decisamente amaro da deglutire.

Il pilota di Parma, a distanza di qualche anno, ritornava a calcare le speciali dell’entroterra ligure in compagnia di Simona Camera, sempre a bordo della consueta Citroen C2 gruppo A.

Dopo aver rotto il ghiaccio al Sabato, miglior tempo di classe A6 e diciottesimo in gruppo RC4N, il portacolori di Collecchio Corse si vedeva già costretto ad alzare bandiera bianca.

“Ci tenevamo molto a partecipare a questa gara” – racconta Minardi – “anche perchè era da un po’ di tempo che non tornavamo in Liguria. L’essere al via con Simona era qualcosa di speciale perchè con lei c’è rispetto ed amicizia, valori non facili da trovare in questo mondo. Dopo la prima prova speciale si è rotto il filo della frizione, a causa di un problemino sotto coppia del pedale. Abbiamo provato in tutti i modi a ripartire il giorno dopo ma non c’è proprio stato nulla da fare. Purtroppo sono situazioni che possono capitare in gara quindi guardiamo avanti.”

Per Minardi arriverà ora il tempo di ricaricare le pile e di affilare al meglio le proprie armi, data la volontà di presentarsi al massimo della forma, fisica e tecnica, al prossimo Rally Salsomaggiore Terme, in programma per la fine del mese di Luglio, gara quasi di casa per il parmense.