Un anno straordinario per la Scuola di Musica C. G. Andreoli: aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico

FINALE EMILIA (MO) – Con la chiusura dell'anno scolastico 2024/2025, la Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli conferma il proprio ruolo di eccellenza formativa, artistica e sociale, capace di generare valore per il territorio e per le comunità che lo abitano.

Un bilancio estremamente positivo, frutto di un lavoro continuo e appassionato, che mette al centro un modello di istruzione musicale innovativo e inclusivo. L’obiettivo è chiaro: fare della musica non un’attività accessoria, ma un pilastro strutturale dell’educazione, capace di rispondere ai bisogni espressivi, emotivi e relazionali di bambini, ragazzi e adulti.

Sono oltre 8.000 i giovani incontrati ogni anno dalla Fondazione, tra progetti scolastici, lezioni individuali di strumento e attività di musica d’insieme. Numeri che raccontano un impegno capillare e costante, reso possibile anche grazie al sostegno dei soci fondatori – Unione dei Comuni Modenesi dell’Area Nord, Comune di Mirandola e Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola – che condividono la visione di un’educazione musicale diffusa, accessibile e di qualità.

Proprio per consolidare questa direzione, i soci hanno recentemente deciso di incrementare le borse di studio, aggiungendone cinque alle venti già garantite, attraverso una lieve rimodulazione delle rette. Una scelta che conferma l’impegno a non lasciare indietro nessuno, rendendo la musica una risorsa aperta a tutti.

Tra i valori fondanti della Scuola, l’inclusività è sicuramente centrale. Grazie alla collaborazione con la ASL di Mirandola, il Servizio di Neuropsichiatria e il Centro Disturbi Cognitivi, quest’anno ben 152 ragazzi con disabilità hanno potuto accedere ai percorsi musicali, abbattendo ogni barriera di accesso alla formazione.

Il 2024/2025 è stato anche un anno di grandi novità artistiche. Alla già ricca proposta didattica si sono aggiunti tre nuovi gruppi di musica d’insieme, segno di una vitalità musicale in continua espansione:

· L’Orchestra Andreoli, composta da 50 elementi tra archi, fiati, percussioni e tastiere, ha partecipato al Festival Europeo RITMIKS in Catalogna e ha incantato il pubblico mirandolese il 18 giugno con lo spettacolo “Fantasia”, arricchito dalla partecipazione dell’attrice Agnese Negrelli.

· La Mini-Maxi Band, pensata per gli allievi dei corsi di musica moderna, valorizza strumenti come chitarra elettrica, basso e batteria in un contesto orchestrale.

· Il Modern Funk Ensemble, diretto dal maestro Gianni Vancini, aggiunge un tocco jazz alla proposta della Scuola, ampliando il ventaglio stilistico disponibile per gli studenti.

Non meno significativa la continuità del progetto Orchestra MusicAbile, realizzato con ANFFAS, un ensemble inclusivo che usa le percussioni come mezzo per favorire l’espressività e la relazione, dimostrando ancora una volta come la musica possa essere un linguaggio universale di crescita e coesione.

In questo contesto di fermento e sviluppo, la Banda Giovanile John Lennon si prepara a una nuova entusiasmante esperienza: dal 5 all’11 agosto sarà ospite a Soverato, in Calabria, per partecipare alla Summer School “Ascoltare i territori”, un’iniziativa della Cattedra UNESCO Educazione, Crescita, Uguaglianza, in collaborazione con l’Istituto Universitario Pratesi, Assonanza, AIDSM, OCC Calabria e il Comune di Soverato. Un’occasione preziosa di scambio, formazione e confronto nazionale, che rafforza il ruolo della musica come strumento di cittadinanza attiva.

Infine, con entusiasmo e spirito di apertura, la Fondazione annuncia che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2025/2026: tutti i corsi e gli strumenti sono disponibili per allievi da 0 a 99 anni, confermando la vocazione della Scuola a essere un luogo accogliente per tutti.

La Fondazione C. G. Andreoli, una realtà che guarda al futuro con l’ambizione di fare della musica non solo uno strumento artistico, ma un autentico motore di sviluppo umano e sociale, capace di unire, educare e ispirare.