Ultimi posti per partecipare a Girls Code It Better al Laboratorio Aperto di Parma

PARMA – Le ragazze che si vogliono avvicinare alla tecnologia e alle carriere in ambito di Scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) hanno ancora qualche giorno per poter presentare la propria candidatura a Girls Code It Better.

Si tratta di due “club di creatività digitale e imprenditorialità”, dedicati alle studentesse delle scuole secondarie di Primo e Secondo Grado, che si svolgeranno da novembre, presso il Laboratorio Aperto nell’ex Palazzo della Provincia di Parma, in piazzale della Pace.

Durante gli incontri le ragazze affronteranno una sfida, elaborando un progetto che prevede lo sviluppo di un’area tecnica strumentale tradizionalmente considerata “maschile”, come la modellazione e stampa 3D, il web design, la programmazione di app, la realtà virtuale e aumentata, il videomaking.

In Europa il divario di genere nelle competenze digitali è uno dei maggiori ostacoli alla partecipazione delle donne al mondo del lavoro e alla digital society: è dominante, infatti, lo stereotipo secondo cui il talento è una qualità del genere maschile. Girls Code it Better, progetto gratuito di orientamento e formazione nato nel 2014, agisce prima che il pregiudizio si sia affermato, generando nelle ragazze interesse per le discipline STEM.

Il Comune di Parma, in collaborazione con Officina Futuro Fondazione Maw, all’interno di “Digita 2021”, attiva i due Club nel Laboratorio Aperto di Parma, nell’ambito dei finanziamenti POR-FESR 2014-2020 – Città Attrattive e Partecipate.

Le candidature a Girls Code It Better si chiudono il 20 ottobre; per presentare la tua candidatura è necessario accedere al sito https://girlscodeitbetter.it/candidatura-girls/

Giovedì 14 ottobre è in programma una presentazione online del progetto, con tutti i dettagli sui percorsi creativi e innovativi che troveranno nel club.