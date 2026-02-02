Franco Battiato. Il lungo viaggio al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Mari01

BELLARIA IGEA-MARINA (RN) – FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO AL CINEMA TEATRO ASTRA

L’atteso biopic del grande artista in sala come evento speciale

per Nexo Studios da lunedì 2 a mercoledì 4 febbraio

Al Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea-Marina arriva l‘atteso biopic Franco Battiato. Il lungo viaggio, diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta.

In programma da lunedì 2 a mercoledì 4 febbraio (ore 20,30 i primi due giorni, ore 19,30 mercoledì), il film sarà in sala come evento speciale per Nexo Studios.

Il primo film che celebra la vita e le passioni di uno dei più grandi artisti della musica italiana segue il percorso del giovane Battiato dalla Sicilia al suo arrivo a Milano, esplorando i momenti cruciali del cammino verso il successo e seguendolo fino al ritorno nell’amata terra d’origine.

Franco Battiato. Il lungo viaggio è il racconto di un viaggio interiore, in cui la natura dell’artista, già incline alla spiritualità, si trasforma in una ricerca più consapevole. Al centro della narrazione anche l’evoluzione del suo talento musicale e alcuni degli incontri significativi che hanno plasmato la sua carriera e il suo spirito creativo, tra cui quello con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, amico e coautore di molti dei brani più iconici del repertorio di Battiato.

Intero: €10 – Ridotto: €8 (Under18, Over65, YoungER card, studenti universitari con tesserino in corso di validità, tesserati 4/Terzi APS)

