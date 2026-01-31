Dal 1° febbraio Michele Nicolosi nuovo Direttore generale dell’Università di Parma

Incarico conferito il 29 gennaio dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico

PARMA – Dal 1° febbraio 2026 Michele Nicolosi sarà il nuovo Direttore generale dell’Università di Parma. L’incarico al dott. Nicolosi, di durata triennale, è stato conferito oggi da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato Accademico.

Michele Nicolosi succede nel ruolo di Direttore generale dell’Università di Parma a Candeloro Bellantoni, in carica fino al 31 gennaio e dal 1° febbraio nuovo Direttore generale dell’Università della Calabria. L’Ateneo ringrazia l’avv. Bellantoni per il lavoro di questi anni, prima con il Rettore Paolo Andrei e poi con il Rettore Paolo Martelli, e gli rivolge i più sentiti auguri per il nuovo incarico, che auspica possa essere ricco di soddisfazioni.

«Tra i motivi che hanno portato alla scelta di Michele Nicolosi – afferma il Rettore dell’Università di Parma, Paolo Martelli – vi è certamente la necessità di proseguire, con convinzione e determinazione, la strategia che l’Ateneo si è dato per questi anni: un percorso sfidante, ricco di traguardi e di obiettivi di rilievo. Il dottor Nicolosi è stato ritenuto persona assolutamente idonea. Ha già dato prova delle sue capacità professionali, prima come dirigente e, dal 2023, anche come vicedirettore generale. Siamo certi che porterà anche nel nuovo incarico la sua competenza, le sue capacità organizzative e di project management, insieme a entusiasmo e spirito d’iniziativa. A lui formuliamo i più vivi auguri di buon lavoro».

Laureato in Sociologia all’Università di Napoli Federico II, Michele Nicolosi ha poi proseguito la formazione al Politecnico di Milano, con un master incentrato in particolare su gestione e valorizzazione della ricerca e dell’innovazione. Prima di arrivare all’Università di Parma ha a lungo lavorato all’Università di Milano-Bicocca, dove dal dicembre 2017 al gennaio 2022 è stato Dirigente dell’Area della Ricerca. Dal 17 gennaio 2022 è approdato all’Università di Parma, dove è attualmente Dirigente dell’Area Ricerca e Valorizzazione, Dirigente dell’Ufficio di Management PNRR e Dirigente dell’Area Didattica e Servizi agli Studenti. Da novembre 2023 è Vice Direttore generale.