Fiducia e condivisione: Me-Cart è ancora co-sponsor biancorosso nell’anno in cui spegne 60 candeline

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana è lieta di comunicare il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione con Me-Cart, che anche nella stagione sportiva 2025/2026 sarà co-sponsor del Club biancorosso. Il marchio Me-Cart continuerà inoltre a essere presente sul pantaloncino da gioco di campionato della prima squadra, confermando una partnership solida e riconoscibile. Me-Cart è inoltre partner di Hand Up, il progetto di Pallacanestro Reggiana dedicato al benessere psicofisico dei giovani atleti.

La collaborazione tra Pallacanestro Reggiana e Me-Cart affonda le proprie radici in una relazione di lunga durata, costruita su valori condivisi, fiducia reciproca e un forte legame con il territorio. Da oltre vent’anni, Me-Cart accompagna il percorso della società biancorossa, rappresentando un esempio virtuoso di continuità e sostegno allo sport di alto livello.

Il rinnovo della partnership arriva in un anno particolarmente significativo per Me-Cart, che celebra 60 anni di attività: un traguardo importante, frutto di competenza, visione imprenditoriale e attenzione costante alla qualità.

«Siamo orgogliosi di proseguire il nostro cammino al fianco di Pallacanestro Reggiana anche per la stagione 2025/2026 – ha dichiarato Cristiano Melloni, Presidente dell’azienda – Questa collaborazione rappresenta per Me-Cart non solo una sponsorizzazione sportiva, ma un legame profondo con la città e con una società che da anni si distingue per serietà, professionalità e capacità di creare valore per il territorio. Festeggiare i nostri 60 anni insieme a una realtà così importante è motivo di grande soddisfazione».