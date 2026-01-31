Reggiana Nuoto (RE): Gli atleti granata Stocchetti e Morini conquistano la finale A al 59° Meeting Internazionale di Ginevra

REGGIO EMILIA – Un mese d’impegni importanti per gli atleti di Reggiana Nuoto che si sono messi alla prova e si sono distinti su diversi fronti. Riccardo Stocchetti e Angelica Morini, categoria Assoluti, si sono qualificati alla finale A della 59ª edizione della “Challenge International de Genève – CIG 2026”, svoltasi dal 23 al 25 gennaio in Svizzera. Morini ha conquistato la finale nei 50 farfalla e nei 50 dorso femminili, Stocchetti nei 50 dorso maschili. Sei gli atleti granata che hanno preso parte al meeting internazionale: oltre a Morini e Stocchetti. anche Elena Daviddi, Filippo Caffarri, Simone Ficarelli e Sebastian Manfredi. Si sono tolti la soddisfazione di accedere alla finale B anche Ficarelli, nei 200 rana, e Caffarri, nei 200 misti.

Ottima prima uscita del 2026 anche per il gruppo Categoria al 19° “Trofeo Nazionale G.S. Aragno” di Genova, svoltasi dal 23 al 25 gennaio. I ragazzi reggiani si sono cimentati in tre giorni intensi di gare, dove hanno visto migliorare i loro personali. La società Reggiana Nuoto si è piazzata al 4º posto su 32 squadre partecipanti, tra le più importante della Liguria e Toscana.

Sul podio: Nathan Colimodio, oro nei 50 e 100 rana e nei 50 stile libero, con personale (Ragazzi 14); Nicolò Baldi, oro nei 30 farfalla e nei 50 stile, argento nei 100 farfalla (Ragazzi); Leonardo Bernardi, bronzo nei 50 farfalla, nei 50 dorso, con personale, e nei 100 dorso (Ragazzi); Federico Zini, oro nei 50 rana, con personale, e argento nei 100 (Ragazzi); Mattia Campanale, bronzo nei 50 e nei 100 rana (Juniores); Matteo Galeotti, bronzo nei 200 sl (Juniores); Riccardo Anzillotti, bronzo nei 200 misti (Juniores); Luca Ficarelli, bronzo nei 100 dorso (Juniores); Gianpaolo Benelli, oro nei 100 stile libero (Juniores); Alessandro Neri, argento nei 100 rana (Cadetti).

“I nostri ragazzi sono entrati in tutte le finali con un grande approccio di gara – commenta il direttore tecnico, Filippo Barbacini -, portando a casa numerose medaglie e piazzamenti di rilievo. Prestazioni che fanno ben sperare in vista del prossimo appuntamento al Meeting di Sassuolo e delle finali regionali, primo grande obbiettivo importante della stagione. Essere arrivati come squadra al 4° posto è un grande risultato visto la mancanza degli atleti Assoluti impegnati al meeting di Ginevra nello stesso periodo”.

Weekend di gare impegnativo anche per i più piccoli, gli Esordienti A e B, che hanno partecipato al 2° turno delle qualifiche invernali, portando a casa risultati più che buoni e dimostrando grande impegno e tanta crescita. Per i coach Emanuele Copparosa, Giulia Fiorani, Tiziana Prampolini e Benedetta Daniello, si sono visti “tanti miglioramenti, tante conferme e anche qualche risultato”.

Infine, domenica scorsa i Master hanno preso parte al 1° “Trofeo Città di Maranello”, con ottime prestazioni e tante soddisfazioni per la squadra. Nelle individuali i ragazzi hanno ottenuto 9 medaglie d’oro, 5 d’argento e una di bronzo. A portarsi a casa il prosciutto per la miglior prestazione è stata la fantastica staffetta Assoluta 4×50 stile libero femminile M80-99, composta da Chiara Davoli, Giulia Lelli, Martina Lugli e Martina Montanari.