Ultimi posti disponibili per lo spettacolo di Mauro Repetto l’8 maggio al Teatro Diego Fabbri di Forlì

FORLÌ – A meno di due settimane dall’evento, restano prenotabili ancora pochissimi posti al Teatro Diego Fabbri di Forlì per lo spettacolo “Alla ricerca dell’Uomo Ragno – La storia degli 883”, in scena giovedì 8 maggio 2025, alle ore 21.00.

L’unica data in Romagna del tour invernale di Mauro Repetto, co-fondatore della leggendaria band anni ’90, ha registrato una fortissima richiesta negli ultimi mesi, complice il successo straordinario della serie TV Sky “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” e l’annuncio recente da parte di Max Pezzali del ritorno negli stadi nel 2026 con due nuove date, tra cui una doppia serata allo Stadio San Siro di Milano. A coronare un anno di celebrazioni e revival, Pezzali sarà protagonista anche dell’evento “Max Forever Grand Prix”, in programma il 12 luglio 2025 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Lo spettacolo teatrale di Repetto è un emozionante one man show che fonde autobiografia e finzione, con l’artista che interagisce sul palco con una versione giovane di sé stesso e con lo storico compagno Max Pezzali, grazie al supporto dell’intelligenza artificiale.

Tra narrazione, comicità e momenti toccanti, il pubblico potrà rivivere la nascita del mito degli 883, ascoltare alcuni dei più grandi successi del gruppo e scoprire anche un inedito che arricchisce questo viaggio musicale personale e generazionale.

Unica occasione in Romagna

La data di Forlì, interamente organizzata dall’Associazione HAL 9000 APS, è l’unica tappa prevista in Romagna per questo tour e rappresenta un’occasione speciale per i fan della band e per chi ha vissuto – o vuole riscoprire – la magia di una stagione musicale indimenticabile.

Un viaggio tra sogno e realtà

Sul palco, Repetto sarà affiancato da personaggi iconici del mondo 883, reinterpretati in chiave teatrale: da Cecchetto a Fiorello, da Jovanotti a Jerry Scotti, in un mix surreale di fantasia e memoria, accompagnato da suggestive scenografie, contenuti multimediali e momenti di puro intrattenimento.

Dichiarazione di Mauro Repetto “Dopo l’entusiasmo ricevuto alle anteprime del tour, sono felice di tornare in scena con uno spettacolo che parla di sogni, musica e amicizia. Il teatro è un luogo speciale, dove le emozioni si moltiplicano: è lì che voglio condividere la mia storia e quella degli 883. E magari scoprire che anche Peter Parker, in fondo, potrebbe essere di Pavia.”