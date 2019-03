UEFA EURO 2020 European Qualifiers: Udine e Parma ospiteranno i primi due incontri con Filandia e Liechtenstein.

NAZIONALE A Il 23 marzo 2019 Azzurri di scena al ‘Friuli’ per la nona volta, il 26 l’Italia torna a giocare al ‘Tardini’

PARMA – Saranno lo Stadio ‘Friuli’ di Udine e lo di Parma ad ospitare le prime due gare valide per le ‘European Qualifiers’ con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente il 23 e il 26 marzo alle ore 20.45.

Il percorso dell’Italia nelle European Qualifiers inizierà quindi da Udine, nell’impianto in cui il prossimo 30 giugno si giocherà la Finale di UEFA EURO Under 21. La Nazionale è imbattuta nelle 8 gare disputate nel capoluogo friulano, dove ha raccolto 6 successi e 2 pareggi. Sono 13 i precedenti con la Finlandia (11 successi, un pareggio e una sconfitta), con una striscia positiva di 7 vittorie consecutive negli ultimi 7 confronti, l’ultimo dei quali disputato a Verona in amichevole il 6 giugno 2016 e vinto dagli Azzurri per 2-0 grazie alle reti di Candreva e De Rossi.

A Parma la Nazionale ha giocato invece in 6 occasioni, collezionando 5 vittorie e una sconfitta con la Francia (1-2) nell’ultima amichevole disputata nel novembre 2012. Gli Azzurri hanno incontrato il Liechtenstein due sole volte nelle European Qualifiers Coppa del Mondo FIFA Russia 2018 vincendo entrambe le sfide: 4-0 nel primo match disputato a Vaduz nel novembre 2016, 5-0 nel secondo incontro giocato a Udine nel giugno 2017.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco, Marco Bosi, con delega allo sport. «Ospitare a Parma l’incontro Italia – Liechtenstein è motivo di orgoglio – ha sottolineato il vice sindaco Marco Bosi, la Nazionale torna nella nostra città dopo 6 anni (ultima volta è stato nel 2012 con la Francia)– e premia Parma che si sta incamminando ad essere capitale italiana della cultura 2020, rendendo merito al lavoro ed alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, facendo riscoprire quanto Parma sia città di sport».