Tutta colpa dei Beatles: prima assoluta al Reggio Film Festival

Il docufilm, realizzato con la supervisione di Alessandro Scillitani è tra le anteprime della ventiquattresima edizione della popolare manifestazione. Tra gli intervistati, anche l’antropologo Marco Aime

REGGIO EMILIA – Mercoledì 29 ottobre alle ore 21 presso gli spazi di SD Factory a Reggio Emilia è in programma la prima assoluta del docufilm Tutta colpa dei Beatles, realizzato da Ilaria Ghirardini, Floriana Corpina, Matteo Lusenti, Flavio Bertolino, Oleg Brus, Massimo Salanitro, Ylenia Galano, Melissa Arena e Sara Marciante con la supervisione artistica di Alessandro Scillitani.

Tra le persone intervistate nel docufilm, anche l’antropologo Marco Aime.

Durante la serata, oltre alla proiezione, incontro con le autrici e gli autori e concerto live degli Orca, la cui musica è parte di questa opera realizzata con il coordinamento di Claudia Nasi.

«Un gruppo di giovani filmmaker si lancia su un camper in viaggio tra storie antiche e nuove, alla ricerca dei riti, della loro origine, di quelli che furono proibiti e di quelli che sono stati (ri)scoperti» spiega Alessandro Scillitani a proposito del docufilm prodotto da Artemide Film in collaborazione con Comune di Reggio Emilia, Officina Educativa, Partecipazione Giovanile e benessere «È un viaggio poetico tra scienza e magia, tra il visibile e l’invisibile: Tutta colpa dei Beatles esplora il bisogno umano di rito e di spiritualità in un mondo che ha perso i propri confini sacri. Dalle segnature delle guaritrici emiliane alle cerimonie dei popoli nativi, dalle voci degli antropologi alle esperienze personali di chi cerca un senso, il film racconta la riscoperta di un legame con la natura e con gli spiriti. E forse sì, è davvero tutta colpa dei Beatles, se l’Occidente ha cominciato a guardare a Oriente per ritrovare sé stesso».

SD Factory si trova in via Brigata Reggio 29 a Reggio Emilia.

Il Reggio Film Festival entra nel vivo dal 10 al 16 ottobre.

Ingresso libero e gratuito a tutti gli appuntamenti.

Info sul Reggio Film Festival e programma dettagliato: http://www.reggiofilmfestival.it/.