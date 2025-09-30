Tradizione e territorio, Carboni Casa al fianco di Pallacanestro Reggiana

REGGIO EMILIA – Pallacanestro Reggiana è lieta di annunciare l’ingresso di Carboni Casa, realtà con un’esperienza pluridecennale nel settore dell’arredo bagno e dei rivestimenti, tra i partner ufficiali della stagione 2025/2026.

L’azienda con sede a Correggio sarà Co-Sponsor dei biancorossi e vedrà il proprio marchio posizionato sul pantaloncino da gioco della divisa di campionato e di coppa europea della prima squadra.

“Affiancare Pallacanestro Reggiana come Co-Sponsor è per noi un passo entusiasmante – commenta Mattia Carboni,responsabile di Carboni Casa e amministratore insieme ai cugini della Società Carboni ITS – Questa squadra è sinonimo di eccellenza e tradizione sul nostro territorio e dimostra una sensibilità particolare verso tematiche importanti. Tutto questo ha rafforzato la nostra volontà di legare il nostro marchio al club, condividendo valori e ambizioni comuni.”

Da oltre settant’anni Carboni Casa è un punto di riferimento per l’arredo bagno e i rivestimenti di qualità , oltra ad essere presente anche con il marchio Carboni ITS nel mondo della Termoidraulica .

Nata a Correggio, l’azienda conta oggi otto showroom tra Emilia e Lombardia, unendo design Made in Italy, soluzioni personalizzate e consulenze professionali per trasformare ogni ambiente in uno spazio unico e funzionale. Con un catalogo che spazia nel mondo dell’arredo bagno fino a pavimenti , rivestimenti e complementi d’arredo, Carboni Casa accompagna i propri clienti nella realizzazione della casa dei loro sogni.



