Tornano i Summer Camp per studenti e studentesse delle scuole superiori di Reggio Emilia e Modena

REGGIO EMILIA – Anche d’estate si può imparare, e divertendosi. Nelle province di Reggio Emilia e Modena tornano anche quest’anno i Summer Camp gratuiti firmati Ifoa per ragazze e ragazzi delle superiori: un mix di digitale, sostenibilità e creatività per orientarsi tra le professioni del futuro.

Studenti e studentesse delle classi terze e quarte superiori con sede in Regione Emilia Romagna avranno infatti l’opportunità di toccare con mano le applicazioni dell’economia circolare, studiare le fonti per contrastare le fake news e superare gli stereotipi di genere in ottica STEM.

I percorsi di empowerment giovanile sono finanziati dalla Regione Emilia-Romagna con risorse del Fondo sociale europeo plus e hanno l’obiettivo di rendere disponibili ai partecipanti, durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, opportunità di orientamento alla formazione terziaria e soprattutto universitaria.

Transizione ecologica, STEM al femminile e industrie culturali e creative sono i tre filoni su cui si articoleranno i sette Summer Camp organizzati da Ifoa per il 2025. Percorsi pensati per aiutare studenti e studentesse a sviluppare le competenze per un’economia più verde, inclusiva e digitale e accompagnarli nella scoperta dei propri interessi per fare scelte più consapevoli per il loro futuro, valutando percorsi formativi e professionali in linea con le proprie capacità e attitudini.

I due Summer Camp Transizione per la sostenibilità 2030, che si svolgeranno a Reggio Emilia e Correggio, intendono promuovere una maggiore sensibilità e attenzione allo sviluppo sostenibile per rispondere alla crescente domanda di risorse qualificate per affrontare le sfide dei nuovi processi green.

I quattro Summer Camp di Ragazze Digitali, ormai alla dodicesima edizione, saranno ospitati dai comuni di Reggio Emilia, Scandiano, Carpi e Mirandola e renderanno disponibili opportunità formative e orientative strutturate per sostenere le ragazze nelle scelte di percorsi universitari nelle discipline STEM e informatiche, contrastando gli stereotipi di genere.

Il Creative Camp di Modena, infine, mira a potenziare la capacità di generare nuovi contenuti digitali e digitalizzare i beni esistenti, aiutando i partecipanti a comprendere l’impatto dell’innovazione digitale sulle industrie culturali e creative, sulle esigenze emergenti della società e del mercato.

Ifoa organizzerà i sette Summer Camp 2025 in partnership con il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria (DISMI), il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” (DIEF) e il Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities (DHMoRe) dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con la collaborazione di CIS Formazione per la realizzazione dei due campi dedicati al green dei camp di Ragazze Digitali a Reggio Emilia e Scandiano.

I Summer Camp avranno una durata di 48 ore ciascuno e prevedono la partecipazione di 20 studenti e studentesse per i 3 Summer Camp svolti a Reggio Emilia e Modena e di 15 partecipanti ciascuno per i 4 svolti nei comuni di Correggio, Scandiano, Carpi e Mirandola. Oltre alle attività di orientamento, i ragazzi e le ragazze parteciperanno a visite guidate, seminari divulgativi e laboratori formativi per lo sviluppo di progetti e prodotti innovativi come app, videogiochi, tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale, podcast divulgativi e strumenti avanzati di analisi di indicatori ambientali.

“Vogliamo che i giovani abbiano l’occasione di scoprire il proprio potenziale anche fuori dalle aule scolastiche. Con i Summer Camp cerchiamo di parlare il loro linguaggio per accompagnarli in un percorso che unisce orientamento e divertimento, offrendo loro uno spazio sicuro dove esplorare, sperimentare e rompere barriere e stereotipi” ha commentato Francesca Romana Bilzi, Referente della Linea Scuole di Ifoa. “Lavoriamo su competenze chiave come il digitale, la sostenibilità e la creatività, ma anche su abilità trasversali come il pensiero critico e l’autonomia. In un mondo che cambia così rapidamente, questi Camp non sono solo un’attività estiva, ma un investimento educativo condiviso con famiglie e scuole, per aiutare i giovani a riconoscere il proprio potenziale e orientarsi con più consapevolezza nel mondo che li aspetta.”

Matteo Al Kalak, Claudia Canali e Francesco Leali, rispettivamente direttore del Centro interdipartimentale di ricerca sulle Digital Humanities e Professori del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, hanno aggiunto: “Trasferire competenze digitali è una sfida cruciale. Tecnologia e competenze umanistiche sono infatti impegnate in un dialogo da cui derivano e deriveranno sempre più nuove competenze e nuove professionalità.“

“Questo progetto rappresenta un passo concreto per colmare il divario di genere nelle discipline STEM e per dare alle giovani studentesse l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali per il loro futuro. Il settore biomedicale e digitale offre possibilità straordinarie e iniziative come questa sono essenziali per stimolare curiosità, talento e innovazione tra le nuove generazioni” ha dichiarato Marina Marchi, Assessore a Cultura e Innovazione del Comune di Mirandola.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.ifoa.it/servizi/corsi-di-formazione/corsi-senza-diploma/summer-camp-in-emilia-romagna/

IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali) è dal 1971 Ente di Formazione delle Camere di Commercio, senza scopo di lucro, e dal 1998 Agenzia per il lavoro. Con 16 sedi dislocate in 7 regioni italiane, impiega oggi quasi 300 dipendenti. Specializzato in formazione e orientamento professionale, favorisce l’integrazione di migliaia di persone ogni anno nel mercato del lavoro fungendo da ponte con le aziende, a cui garantisce solidità, affidabilità e innovazione.

