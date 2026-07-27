Torna Tecnòpolis: il Tecnopolo DAMA si apre alla città per parlare di futuro

Tre giorni di eventi gratuiti dal 15 al 17 ottobre per mettere in dialogo persone e tecnologia, per riflettere e immaginare gli impatti di innovazione e tecnologia tra 30-50 anni

BOLOGNA – Arriva la seconda edizione di Tecnòpolis, che per la prima volta a marzo aveva aperto alla città il Tecnopolo DAMA di Bologna, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino una delle eccellenze internazionali per il supercalcolo, i Big Data e l’Intelligenza Artificiale.

Più di 4500 persone per oltre 30 appuntamenti gratuiti hanno accolto la prima edizione del festival dedicato a esplorare il rapporto tra tecnologia, scienza e società e pensato per avvicinare il pubblico ai grandi processi di trasformazione in atto e a quelli che definiranno il nostro futuro.

Questo secondo capitolo, in programma dal 15 al 17 ottobre a DAMA Tecnopolo Data Manifattura (via Stalingrado 84/3), affronterà la sfida di ragionare su un futuro più lontano, per riflettere e immaginare gli impatti di innovazione e tecnologia tra 30-50 anni, abbracciando l’orizzonte temporale sul quale si sta costruendo il Piano Strategico Metropolitano Bologna 2050.

L’intelligenza artificiale, lo spazio, la robotica, la città del domani, il clima, la mobilità, fino a filosofia, etica e economia sociale sono alcuni dei temi in programma, il tutto con un linguaggio accessibile anche ai non addetti ai lavori, con ospiti di grande richiamo e voci della ricerca, dell’impresa e della scienza dal territorio, per raccontare cosa porta Bologna nel mondo.

Tecnòpolis è promosso da Comune e Città metropolitana di Bologna insieme a Regione Emilia-Romagna, con la collaborazione di partner tra cui ART-ER, BI-REX, CINECA, CNR, ENEA, ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing, IFAB, INAF, INFN e Università di Bologna.

La produzione è a cura di Elastica, e a Massimo Temporelli è affidata la direzione scientifica.

Tutti gli eventi sono gratuiti. Modalità di partecipazione e programma dettagliato saranno pubblicati a partire da settembre sul sito dedicato

Tecnòpolis è una tappa del percorso del terzo Piano strategico metropolitano “PSM Bologna Metropolitana 2050”, un invito ad attraversare il futuro insieme partendo da un luogo simbolo dell’innovazione contemporanea e trasformandolo in un’esperienza condivisa e aperta alla città.