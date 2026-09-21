Torna la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori: il programma di Ravenna, Marina di Ravenna e Faenza

Il 25 settembre si rinnova l’appuntamento promosso dal consorzio SOCIETY. Laboratori e incontri alla scoperta della scienza

RAVENNA – Una serata speciale, aperta a curiose e curiosi di tutte le età, per entrare nel mondo della ricerca in modo diretto e coinvolgente: esperimenti, dimostrazioni dal vivo, giochi, laboratori, incontri e tante altre attività permetteranno di scoprire quanto la scienza sia vicina alla nostra vita quotidiana e quanto possa contribuire a immaginare il futuro.

Al centro della serata ci saranno le ricercatrici e i ricercatori del consorzio SOCIETY, pronti a raccontare il proprio lavoro, condividere domande e idee e dialogare con il pubblico. SOCIETY riunisce CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Territoriale di Ricerca di Bologna, (coordinatore del progetto), il Consorzio Interuniversitario CINECA, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università di Bologna e Università di Ferrara, con il supporto di Naxta.

Per quanto riguarda le attività a Ravenna; presso la sede di Viale Randi, per la fascia d’età dai 7 ai 12 anni nell’ambito salute e medicina sono previsti i laboratori “Detective del tatto: scopri la mappa del tuo corpo nascosta nel cervello” e “Il cuore e il viaggio del sangue”, (dalle 16:00).

Tra le proposte per tutte le età dalle 19:00 si terrà la Visita guidata ai laboratori didattici; anatomia, microscopia e patologia. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito della Notte.

Presso le aule Pier Maria luigi Rossi di via Sant’Alberto, per i partecipanti dai 7 anni in su, sull’argomento scienza e ambiente si tengono dalle 17:00 i laboratori “Detective dei mari: identifica la plastica e salva le nostre acque”, “La storia della plastica: dal frammento al suo destino”, “I custodi dell’aria: il viaggio segreto della CO2” e “L’arte svelata: la scienza dietro il restauro”. Per la fascia d’età dagli 11 anni in su, sul tema ambiente e costa è in programma dalle 16:00 l’iniziativa “La scienza in bicicletta – Acqua, pinete e costa: pedalando tra lagune e ambienti umidi fino al mare.”

Sempre per tutte le età, per l’argomento ambiente, mare e cinema sono previsti il tour “Alla scoperta dei laboratori di scienze” dalle 19:00 alle 20:00 e il cineforum “La scienza al cinema: corti, ricerca e ambiente” dalle 20:00 alle 21:00. Infine, per l’ambito beni culturali e tecnologie digitali, alle 18:30 si svolge l’attività “L’AI e le scienze digitali per il Mausoleo di Teodorico”. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito della Notte.

Nella sede di Marina di Ravenna, l’offerta è aperta a tutte le età e concentrata sul tema dell’innovazione tecnologica, della salute e della sicurezza sul lavoro con l’evento “La sicurezza prima di tutto: ricerca e innovazione per la salute, il lavoro e la vita quotidiana, che prende il via dalle 18:00 con visita guidata ai laboratori programmata dalle 18:30.

Nella sede di Faenza, tutti gli appuntamenti sono rivolti a un pubblico di tutte le età e si aprono alle 17:30 Nell’ambito della medicina, farmacia e benessere, dalle 17:30 sono allestiti gli stand tematici che spaziano da Psicologia e Logopedia a Microscopia, movimento, biologia molecolare e molte altre.

Per l’ambito innovazione, tecnologia e materiali, dalle 17:30 è disponibile la presentazione espositiva Tecnopolo e innovazione sui materiali a Faenza: dalla ceramica al carbonio al C-HUB.

La serata prosegue dalle 20.15 con l’iniziativa “Ballando nel tempo: ritmi di salute”, con la dimostrazione di diversi stili di ballo presentati da ballerini professionisti. Chi vorrà potrà provare e lanciarsi in un ballo!

Programma https://www.nottedeiricercatori-society.eu/node/41