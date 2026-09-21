Torna la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori: il programma di Rimini tra laboratori, mare e scienza

Il 25 settembre si rinnova l’appuntamento promosso dal progetto SOCIETY, anticipato il 24 settembre dall’evento “Aspettando la Notte al Cinema”

RIMINI – Una serata speciale, aperta a curiose e curiosi di tutte le età, per entrare nel mondo della ricerca in modo diretto e coinvolgente: esperimenti, dimostrazioni dal vivo, giochi, laboratori, incontri e tante altre attività permetteranno di scoprire quanto la ricerca sia vicina alla nostra vita quotidiana e quanto possa contribuire a immaginare il futuro.

Al centro della serata ci saranno le ricercatrici e i ricercatori del consorzio SOCIETY, pronti a raccontare il proprio lavoro, condividere domande e idee e dialogare con il pubblico. SOCIETY riunisce CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area Territoriale di Ricerca di Bologna, (coordinatore del progetto), il Consorzio Interuniversitario CINECA, INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università di Bologna e Università di Ferrara, con il supporto di Naxta.

A Rimini le attività prenderanno il via alle ore 16 presso il Cortile Alberti del Campus universitario. Il programma è strutturato per accompagnare diverse fasce d’età, con appuntamenti specifici sia per i più piccoli sia per un pubblico adulto.

La prima parte del pomeriggio sarà prevalentemente orientata a bambini, ragazzi e famiglie. Dalle 16.30 alle 19.00 si svolgeranno i laboratori pratici “Magie di pH: quando la chimica cambia colore” (per bambini dai 6 ai 10 anni), il percorso educativo “Il gioco del Turist’oca” (dai 4 ai 10 anni), la postazione interattiva sulle tecnologie sportive “Citius, Altius, Fortius” (aperta a tutte le età) e l’iniziativa di educazione alimentare “Scienziati pazzi per il gelato!” (dai 6 ai 13 anni). Nella stessa fascia oraria si terrà anche il percorso esperienziale sulla salute “Prendi il polso alla ricerca”, rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni.

A partire dal tardo pomeriggio e per tutta la serata, le proposte si concentreranno su argomenti dedicati ad adolescenti e adulti. Dalle 17.30 alle 18.30 verrà presentata la mostra “Rotte nascoste. Storie e memorie della Scuola Nautica di Rimini” (per pubblico dagli 11 anni in su). Dalle 18.30 alle 20.00 è prevista la camminata urbana “Quando la ricerca si mette in cammino”, rivolta agli adulti. Tra le 18.00 e le 19.00 si terranno la presentazione del libro “Un mare, due sponde, un modello unico” presso la Librerie-coop riminese e l’incontro informativo “Assumere i farmaci con cura” presso l’Aula Alberti 9. Dalle 18.00 alle 19.30 l’incontro “Dal bosco al mare” approfondirà i temi dell’educazione outdoor per educatori e genitori. Tra le 18.00 e le 23.00 si svolgerà l’iniziativa immersiva “Blu Dentro”, comprensiva di presentazioni ed esperienze a bordo di imbarcazioni presso il Porto Canale. La programmazione serale si concluderà con le visite guidate straordinarie al Laboratorio di Anatomia per “Anatomia di una notte” (dalle 20.30 alle 23.00), gli incontri divulgativi “Prendi il polso alla ricerca by night” (dalle 20.30 alle 23.00) e l’appuntamento multidisciplinare su salute e stili di vita “Pendolarismo e benessere” presso l’Ex Chiesa Santa Maria ad Nives (dalle 21.00 alle 22.30).

Ad anticipare il programma principale sarà l’evento “Aspettando…. La Notte al Cinema”, previsto per la serata di giovedì 24 settembre 2026, dalle ore 21.00 alle 23.00, presso la Cineteca Comunale di Rimini. La serata, pensata per un pubblico dai 16 anni in su, proporrà la proiezione del film “Smetto quando voglio”, seguita da una tavola rotonda con i docenti del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita per un confronto sul significato della carriera accademica oggi.

PROGRAMMA: https://www.nottedeiricercatori-society.eu/node/41