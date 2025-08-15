Torna la ‘Ghiacciolata Fanzinara/Fumettara’ l’esclusivo evento che rinfresca la passione per il mondo fumettistico

Alla Fanzinoteca/Fumettoteca la quattordicesima edizione con tanti freschi ghiaccioli e molte rinfrescanti letture: Niente vacanze per la cultura!

FORLÌ – La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’ e la Fanzinoteca d’Italia 0.2, con sede a Forlì, annunciano il ritorno dell’attesissima ‘Ghiacciolata Fanzinara/Fumettara’, l’appuntamento estivo che unisce la freschezza di un saporito ghiacciolo alla vibrante energia del mondo dei fumetti e delle fanzine. Aperture pubbliche gratuite, dalle ore 14:00 alle 18:00, per i prossimi fine settimana, il 16 e 17, 23 e 24, 30 e 31 agosto, incontri presso la sede della Fumettoteca/Fanzinoteca, in Via Curiel, 51 a Forlì. La ‘Ghiacciolata Fanzinara/Fumettara’ è molto più di un semplice ritrovo. È un evento estivo caratteristico e molto apprezzato nel panorama del fumetto, un’occasione imperdibile per gli appassionati, gli autori e i curiosi di incontrarsi in un’atmosfera informale e conviviale. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Niente vacanze per la cultura! Contro il caldo torrido di questi giorni, un ghiacciolo dissetante e, contro il caldo afoso delle consuete e ripetitive letture, straordinari fumetti per concedere al pubblico una pausa appagante per refrigerio della mente. Omaggio agli intervenuti, fino ad esaurimento, ghiacciolo+fumetti. Per informazioni 3393085390 (orario 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it FORLÌ – Lae la, con sede a Forlì, annunciano il ritorno dell’attesissima, l’appuntamento estivo che unisce la freschezza di un saporito ghiacciolo alla vibrante energia del mondo dei fumetti e delle fanzine. Aperture pubbliche gratuite, dalle ore 14:00 alle 18:00, per i prossimi fine settimana, il 16 e 17, 23 e 24, 30 e 31 agosto, incontri presso la sede della Fumettoteca/Fanzinoteca, in Via Curiel, 51 a Forlì. La ‘Ghiacciolata Fanzinara/Fumettara’ è molto più di un semplice ritrovo. È un evento estivo caratteristico e molto apprezzato nel panorama del fumetto, un’occasione imperdibile per gli appassionati, gli autori e i curiosi di incontrarsi in un’atmosfera informale e conviviale. L’ingresso è libero e aperto a tutti. Niente vacanze per la cultura! Contro il caldo torrido di questi giorni, un ghiacciolo dissetante e, contro il caldo afoso delle consuete e ripetitive letture, straordinari fumetti per concedere al pubblico una pausa appagante per refrigerio della mente. Omaggio agli intervenuti, fino ad esaurimento, ghiacciolo+fumetti. Per informazioni 3393085390 (orario 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it

“La Ghiacciolata Fanzinara/Fumettara è diventata un appuntamento fisso per la nostra comunità – afferma GianLuca Umiliacchi, Direttore fanzinotecario e fumettotecario – È il nostro modo per celebrare la creatività e la libertà espressiva che animano il mondo delle fanzine e del fumetto, anche sotto il sole e il caldo cocente dell’estate forlivese. Nata come metafora socio-culturale, la Ghiacciolata è sempre stata molto gradita dagli intenditori e ben accettata da tutte le persone accaldate. In pratica, è un incontro informale e conviviale, con l’idea di ritrovarsi in un’atmosfera rilassata e piacevole, in un contesto che permetta di rinfrescarsi semplicemente condividendo la passione per il mondo del fumetto e gustando un freddo ghiacciolo. Esempio perfetto di come la serietà e professionalità, che da sempre ci contraddistinguono, riescano a creare momenti di aggregazione e promozione della cultura fumettistica in un modo originale e accessibile, lontano dalla formalità di fiere o convegni tradizionali. Unitevi a noi per pomeriggi all’insegna della cultura pop e della buona compagnia. Vi aspettiamo numerosi per rinfrescare le idee e le amicizie!”

Occasione, queste, per una visita guidata alla Fanzinoteca d’Italia 0.2 – Centro Nazionale Studi Fanzine, unica realtà fanzinotecaria sul territorio italiano, e alla Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati ‘Calle’. Per lo Staff Fumettoteca, come ogni anno, non è prevista nessuna vacanza, la ‘Vera Cultura’ non va in ferie e gli eventi esclusivi proseguono con le proposte che si dimostrano sempre più innovative ed eccezionali. L’attiva e dinamica ‘Biblioteca dei Fumetti’, con la propria unicità nazionale, è aperta su richiesta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, e grazie al grande volontariato e alla più grande passione, prosegue il suo percorso di solidarietà e impegno culturale, sociale e civile. Per informazioni dettagliatamente sulle iniziative 3393085390 (orario 10/18), fumettoteca@fanzineitaliane.it e https://www.fanzineitaliane.it/fumettoteca/ – #GhiacciolataFanzinaraFumettara2025