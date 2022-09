Torna in Piazza Orsi Mangelli a Forlì l’evento “Sapori d’Abruzzo”

FORLÌ – Dal 29 settembre a partire dalle ore 17.30 e fino al al 2 ottobre 2022 ritorna l’evento “Sapori d’Abruzzo” in Piazza Orsi Mangelli, di Forlì per celebrare i piatti per eccellenza della regione d’Abruzzo, coniugando buon cibo a musica e intrattenimento per tutte le età. Protagonisti dell’evento saranno, oltre la cucina ed i caratteristici arrosticini, i fantasiosi artisti di strada con i loro intrattenimenti e spettacoli e poi dj set, truccabimbi, sculture di palloncini.

Per informazioni 3381465328.