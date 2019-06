The Summer Show 2019 – Esisto solo quando vengo colpito dal sole

La mostra di fine corso degli studenti del Master di alta formazione sull’immagine contemporanea di Fondazione Modena Arti Visive – Fondazione Fotografia

MODENA – Dal 21 giugno al 21 luglio 2019, a Modena torna The Summer Show, l’appuntamento estivo di Fondazione Modena Arti Visive dedicato alle nuove tendenze della fotografia e dell’immagine in movimento.

Giunta all’ottava edizione, The Summer Show 2019 presenta i progetti artistici – fotografie e video – elaborati dagli allievi del Master sull’immagine contemporanea della Scuola di alta formazione di Fondazione Modena Arti Visive – Fondazione Fotografia.

“Formare una nuova generazione di artisti – afferma Claudia Löffelholz, responsabile della Scuola di alta formazione e docente – nell’era della (ri)produzione accelerata di immagini, in un mondo tappezzato di fotografie, è la sfida della nostra Scuola. Il Master non si limita alla formazione e offre agli studenti una piattaforma dinamica di sperimentazioni interdisciplinari, di stimoli e spunti di riflessione per sviluppare un linguaggio individuale e raggiungere un profilo professionale da protagonisti nel sistema dell’arte”.

Il percorso di The Summer Show si divide tra le sale superiori di Palazzo Santa Margherita, dove nella sezione dal titolo Esisto solo quando vengo colpito dal sole sono allestite le opere degli studenti che quest’anno terminano il biennio e – novità di questa edizione – gli spazi della Chiesa di San Nicolò ad AGO Modena Fabbriche Culturali, con la sezione Mid-term riservata ai progetti in corso degli studenti del primo anno.

Esisto solo quando vengo colpito dal sole accoglie i lavori di Sara Amodio (1992, Genova), Pierpaolo Curini (1993, Macerata), Ornella De Carlo (1991, Acquaviva delle Fonti, BA), Emanuela Cristina Destefani (1994, Milano), Chiara Di Loreto (1986, Giulianova, TE), Laura Furlanetto (1988, Montebelluna, TV), Giulia Gamberini (1992, Ravenna), Isabella Nardon (1992, Trento), Jacopo Noera (1991, Modena), Federica Porro (1994, Como), Bartolomeo Rossi (1993, San Daniele del Friuli, UD), Marco Santagata (1997, Bologna), Tommaso Valli (1991, Biella), Giorgio Varvaro (1991, Mazara del Vallo, TP), Nicola Vercelli (1994, Asti). Accompagna l’esposizione un catalogo edito da Fondazione Modena Arti Visive e concepito dagli studenti stessi come parte integrante del percorso formativo, con un testo che lo scrittore Andrea Parlanti ha ideato a partire dalle suggestioni provenienti dalle immagini degli studenti.

Protagonisti della sezione Mid-term sono Luna Belardo (1998, Pavullo nel Frignano MO), Leonardo Bentini (1994, Roma), Nicola Biagetti (1995, Bologna), Sara Sani (1984, Modena), Manfredi Zimbardo (1993, Palermo).

The Summer Show si completa con la sezione dal titolo Anamnesi. Interazioni visive, allestita nella Sala ex cappella di AGO Modena Fabbriche Culturali e dedicata ai progetti realizzati nel corso del Master e frutto di importanti collaborazioni con le istituzioni del territorio. Durante gli anni accademici

2017/2018 e 2018/2019 gli studenti hanno infatti potuto lavorare, sotto la guida del docente Mario Cresci, negli spazi del Palazzo Ducale di Sassuolo, grazie alla collaborazione con le Gallerie Estensi, e all’interno del complesso di AGO Modena Fabbriche Culturali.

La Scuola di alta formazione di FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE – Fondazione Fotografia è considerata un punto di riferimento nel panorama culturale italiano ed europeo con una specializzazione in campo artistico e curatoriale. Dedicata alla fotografia e all’immagine contemporanea, offre vari percorsi dal Master biennale per giovani artisti al corso annuale per curatori ICON fino ai workshop di approfondimento sulle tecniche e sperimentazioni video-fotografiche e corsi serali. È una fabbrica creativa dove lavorare a contatto con artisti, professionisti e curatori da tutto il mondo, mettendo in discussione i generi tradizionali ed esplorando nuovi territori. Riconosciuti a livello internazionale, il Master di alta formazione sull’immagine contemporanea e il Corso Curatori ICON, hanno avviato collaborazioni con istituzioni, università e accademie in Europa e nel mondo.

FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE è un’istituzione dedicata alla presentazione e alla promozione dell’arte e delle culture visive contemporanee, che comprende Galleria Civica di Modena, Fondazione Fotografia Modena e Museo della Figurina.

THE SUMMER SHOW. Esisto solo quando vengo colpito dal sole Modena, FMAV – FONDAZIONE MODENA ARTI VISIVE 21 giugno – 21 luglio 2019

Anteprima stampa Giovedì 20 giugno, ore 12, Palazzo Santa Margherita, sale superiori

Inaugurazione Venerdì 21 giugno, ore 18

Sedi espositive Palazzo Santa Margherita, Sale Superiori | Corso Canalgrande 103, Modena AGO Modena Fabbriche Culturali (Chiesa di San Nicolò, Sala ex cappella) | Viale Jacopo Berengario 20, Largo Porta Sant’Agostino 228, Modena

Orari di apertura Palazzo Santa Margherita, giovedì-domenica, 17-22. AGO Modena Fabbriche Culturali giovedì-domenica, 17-22.

Ingresso libero

Informazioni Tel. +39 059 2032911/2032940/2032919

VISITE GUIDATE

Una serie di visite guidate per scoprire le nuove tendenze della fotografia e dell’immagine in movimento, condotta dagli studenti protagonisti dell’ottava edizione di The Summer Show, mostra di fine anno del Master di alta formazione sull’immagine contemporanea di Fondazione Modena Arti Visive – Fondazione Fotografia.

Visita guidata alla mostra The Summer Show: Esisto solo quando vengo colpito dal sole

La visita è dedicata alla sezione dal titolo Esisto solo quando vengo colpito dal sole che comprende le opere degli studenti che quest’anno terminano il biennio. La partecipazione è gratuita.

Palazzo Santa Margherita, Sale Superiori Modena, Corso Canalgrande 103

Calendario: giovedì 27 giugno 2019, ore 19.00 giovedì 4 luglio 2019, ore 19.00 giovedì 11 luglio 2019, ore 19.00 giovedì 18 luglio 2019, ore 19.00

Visita guidata alla mostra The Summer Show: Mid-term e Anamnesi. Interazioni visive

La visita parte dalla sezione Mid-term che comprende le opere degli studenti che quest’anno terminano il primo anno, allestite nella Chiesa di San Nicolò, per proseguire poi nella Sala ex cappella con la sezione Anamnesi. Interazioni visive, frutto del lavoro con l’artista e docente Mario Cresci. La partecipazione è gratuita.

AGO Modena Fabbriche Culturali, partenza da Chiesa di San Nicolò Modena, ingresso da: Viale Jacopo Berengario 20 o Largo Porta Sant’Agostino 228

Calendario: giovedì 27 giugno 2019, ore 18.00 venerdì 12luglio 2019, ore 18.00