Teatro Masini, Faenza: “Arrivederci Saigon” docufilm di Wilma Labate al Ridotto mercoledì 20 marzo

FAENZA (RA) – Presentato alla 75esima Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e candidato ai David di Donatello 2019, Arrivederci Saigon di Wilma Labate sarà il prossimo documentario presentato nell’ambito della rassegna “Il Cinema della Verità” al Ridotto del Teatro Masini di Faenza. L’evento – che si terrà mercoledì 20 marzo alle ore 21 – è organizzato in collaborazione con SOS Donna.

Arrivederci Saigon è l’incredibile storia delle Stars, la giovanissima band italiana che dalla provincia toscana viene spedita inaspettatamente in Vietnam, a suonare nella base militare americana. Sono giovanissime con la voglia di successo e di lasciare la provincia industriale dove vivono. È la provincia rossa delle case del popolo e del PCI e uscire da quella provincia è il loro sogno. Siamo nel ’68 e ogni sogno sembra possibile. Ricevono un’offerta che non possono rifiutare: una tournée in estremo oriente, Manila, Hong Kong, Singapore… Armate di strumenti musicali e voglia di cantare, partono sognando il successo ma si ritrovano in guerra, e la guerra è quella vera del Vietnam…

Dopo cinquant’anni le Stars raccontano la loro avventura vissuta per tre mesi nelle basi sperdute nella giungla, tra i soldati americani e la musica soul.

“È il 1968 e mentre in Italia i giovani occupano le scuole, rinnegano l’autorità di una famiglia patriarcale, rivoluzionano i costumi governati dalla chiesa e decidono di essere soggetti politici – racconta la regista – cinque ragazzine della provincia toscana imparano il Soul insieme ai soldati afroamericani in Vietnam. Ancora un altro ’68, tra i tanti, a distanza di cinquant’anni. La sfida è quella di raccontare la Storia con lo sguardo delle protagoniste poco più che adolescenti, riaprendo un capitolo tra i più conflittuali del Novecento con la memoria e la leggerezza di una esperienza incredibile che ha segnato per sempre la loro vita”.

con la collaborazione di Cineclub Il Raggio Verde, Cinemaincentro, Cinema Europa, Società Cooperativa di Cultura Popolare, Associazione D.E-R Documentaristi Emilia Romagna.

Mercoledì 20 marzo 2019 ore 21

in collaborazione con SOS Donna

Arrivederci Saigon

di WILMA LABATE

produzione Solaria Film, TraLab e Rai Cinema

durata 80’

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

